Mãe

Por O Dia

Publicado 09/05/2021

Rio - Todas as mães são iguais? Não para o zodíaco! Umas são mais participativas, outras intuitivas e, também, há aquelas que prezam pelo conforto da família. Neste domingo é comemorado o Dia das Mães no Brasil, confira como é a personalidade de cada uma de acordo com os signos.

ÁRIES



As mães arianas são determinadas e participativas. Elas costumam defender os seus filhos com unhas e dentes. Fazem de tudo pela felicidade e harmonia da família.



TOURO



As mães taurinas prezam pelo bem-estar e conforto da sua família. Elas são sensatas e companheiras dos seus filhos. Gostam de organização e de proteger todos.



GÊMEOS



As mães geminianas são sociáveis e engraçadas. Elas costumam ensinar muito sobre liberdade, independência e estar sempre atenta às novidades dos seus filhos.



CÂNCER



As mães cancerianas são intuitivas e doces. A sensibilidade e a ternura são as características mais presentes na vida delas. A compreensão e as demonstrações de amor são marcas presentes no dia a dia dos seus filhos.



LEÃO



As mães leoninas são espontâneas e alegres. Confiantes, divertidas e protetoras, são grandes companheiras dos seus filhos. Mas não se engane! Elas também sabem ser severas e mandonas.



VIRGEM



As mães virginianas são disciplinadas e preocupadas com a educação dos seus filhos. Exigentes e firmes, se esforçam para ensinar bons princípios e manter a estabilidade familiar.



LIBRA



As mães librianas são extremamente carinhosas e amorosas. Elas são grandes estimuladoras do lado justo e artístico dos seus filhos. Além disso, são sensíveis e protetoras.



ESCORPIÃO



As mães escorpianas são corajosas e sensíveis. Elas gostam de ter os seus filhos sempre por perto. Embora não sejam muito afetuosas, demonstram carinho e amor a partir de atitudes.



SAGITÁRIO



As mães sagitarianas são otimistas e alegres. Costumam usar o diálogo e a compreensão como ferramentas para resolver as questões. Elas ensinam sobre a sinceridade e o alto astral aos seus filhos.



CAPRICÓRNIO



As mães capricornianas são dedicadas quando o assunto é a educação dos seus filhos. Elas prezam a obediência, são muito cuidadosas e sempre estão atentas aos passos da cria.



AQUÁRIO



As mães aquarianas são distraídas e têm a mente aberta. Adoram inovações e são muito participativas quando o assunto é o crescimento dos seus filhos. Cumplicidade e parceria são as principais características delas.



PEIXES



As mães piscianas são sonhadoras e procuram alimentar a imaginação dos seus filhos. Elas costumam ser tranquilas, amorosas e extremamente carinhosas.