Estrelas NASA

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 06:00

ÁRIES



Fortaleça o contato com seus amigos e familiares. Tenha disciplina para concluir as suas tarefas. Uma pessoa misteriosa vai chamar a sua atenção.



TOURO



Há sinal de boas ofertas e oportunidades profissionais hoje. Deve ter planos grandiosos. No amor, a intimidade tem tudo para ser um arraso.



GÊMEOS



O seu signo estará mais responsável e atento aos detalhes. Vai sentir muita curiosidade e fazer pesquisas. No amor, é um bom dia para conversar.



CÂNCER



A Lua indica que você terá responsabilidade nos negócios. Vai se destacar em áreas que envolvem o público. Pode sentir uma nova atração.



LEÃO



Os astros favorecem os seus relacionamentos. Você deve aprender bastante com as pessoas. Com boas ideias, deve preparar um programa especial a dois.



VIRGEM



No trabalho, você vai esbanjar organização. Dedique-se para cumprir as suas tarefas e vai se sentir bem. Se jogue na paquera hoje.



LIBRA



Você vai ter ótimas ideias. Oportunidades para se divertir e curtir seu tempo livre vão pintar. Pode paquerar alguém do trabalho.



ESCORPIÃO



Vai conseguir faturar bastante neste dia. Será capaz de decidir onde e como gastar com perfeição. No amor, o clima vai ser excelente.



SAGITÁRIO



Grande fase para falar e escrever, sem ultrapassar limites. Na saúde, vai achar boas soluções. No romance, curta um clima de romantismo.



CAPRICÓRNIO



Priorize investimentos seguros e confiáveis. Na hora dos gastos, vai agir com responsabilidade. Pode viver uma paixão com alguém inteligente.



AQUÁRIO



Suas amizades e sua vida social vão se destacar. Uma amizade antiga pode ressurgir. No amor, a Lua ressalta as emoções positivas.



PEIXES



Adote uma postura confiante e ambiciosa. Há sinal de mudanças positivas. Pode se reaproximar de familiares, ganhar um dinheiro ou começar a namorar.