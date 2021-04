Constelação NASA

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 06:00

ÁRIES



Hoje a saudade dos amigos vai bater forte. Faça um esforço para retomar contatos. Nas finanças, há sinais de perrengues. Na paquera, seja persuasivo.



TOURO



A fase vai ser negativa para as suas ambições. Pode acabar se decepcionando ao longo do dia. Arrase no charme e invista no relacionamento.



GÊMEOS



Vai ter dificuldade para se expressar. Pode se sentir exausta por conta dos estudos. Pode vivenciar uma decepção ou um chifre no amor.



CÂNCER



Um clima de pessimismo pode surgir. Tome cuidado com pessoas interesseiras. Se estiver na pista, pode começar um lance com um amigo.



LEÃO



Você vai estar mais sério e frio hoje. Há a possibilidade de se frustrar com algumas parcerias. Na vida a dois, vai tentar subir na vida com o par.



VIRGEM



Cuidado com quedas, fraturas ou estresse na saúde. Nos estudos, a fase pode não ser das melhores. Curta uma boa aventura na paquera.



LIBRA



Você pode se sentir mal com as responsabilidades hoje. Isso pode atrapalhar a sua diversão. A relação tende a ficar intensa e harmoniosa.



ESCORPIÃO



As tarefas domésticas talvez causem complicações. Dedique um tempo só para si. Pode se envolver num lance com alguém mais jovem.



SAGITÁRIO



Você vai sentir a sua mente sobrecarregada. Nas amizades, o clima é de harmonia. Vai se expressar de forma encantadora no amor.



CAPRICÓRNIO



Tenha cautela com a gestão das suas finanças. Reavalie algumas atitudes para ter paz. A sorte vai surgir e te fazer muito bem no namoro.



AQUÁRIO



Há sinal de tretas com os parentes. Fique mais na sua e adote uma postura introvertida. Vai curtir ficar em casa e trocar carinhos com o parceiro.



PEIXES



Alguns medos podem desequilibrar a sua mente. Pode sentir uma vontade especial de desabafar. Se declare bastante para o parceiro. Só não exagere.