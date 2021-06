Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 06:00

ÁRIES



Curta os momentos a sós com a família em casa. Reequilibre as suas energias. Seu charme ariano ganha destaque e ajuda a ter sucesso na conquista.



TOURO



Evite compras ou projetos muito ambiciosos. Pode acabar dando um passo maior que as pernas. O romantismo vai contar a vida com o parceiro.



GÊMEOS



Será mais fácil realizar algumas mudanças que vinha adiando. Pegue leve nas críticas no mundo do trabalho. Capriche no romance.



CÂNCER



A Lua anima o contato com pessoas que moram longe. Só tome cuidado com mal-entendidos. Clima de mistério atiça a paquera.



LEÃO



A Lua favorece a concentração em assuntos financeiros. É um bom momento para organizar tarefas pendentes. Muita cumplicidade na relação amorosa.



VIRGEM



Você vai curtir bastante as pessoas queridas. O astral será favorável para se entender com colegas de trabalho. A intimidade vai animar o romance.



LIBRA



Na profissão, o seu esforço vai ser notado. Pode assumir novas responsabilidades hoje. A conquista não vai trazer muitos resultados.



ESCORPIÃO



A Lua promete muita diversão. Evite brigas pela manhã. Você vai esbanjar charme e vai divertir aqueles ao seu redor, inclusive o par.



SAGITÁRIO



Você vai se divertir bastante com os seus familiares. Aposte no jogo de cintura para não se estressar a toa. A paquera vai ficar animada.



CAPRICÓRNIO



A comunicação vai estar em grande fase. Aposte em parcerias. Tome cuidado com distrações. A harmonia vai marcar o relacionamento.



AQUÁRIO



Boas energias vão te ajudar a organizar as contas. A Lua deixa o seu lado sociável em evidência. Será mais fácil conversar com quem ama.



PEIXES



A Lua agita a convivência com os amigos. Aposte no diálogo para resolver possíveis problemas. A paquera pode trazer novidades.