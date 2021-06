Pimenta - Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 15:30 | Atualizado 02/06/2021 17:09

Rio - As simpatias são alternativas para conseguir o que é almejado e para o bom andamento de alguma esfera da vida. As que utilizam a pimenta são aliadas quando o assunto é paixão. No entanto, também são eficazes para eliminar energias negativas e afastar a inveja e o mau-olhado do caminho.