Publicado 30/04/2021 13:40

Rio - A jornada de Marte em Câncer foi iniciada e permanecerá até 11 de junho. O planeta que rege o mapa do Ingresso do Sol em Áries está em queda nesse posicionamento, com os assuntos enfraquecidos ou desestabilizados.