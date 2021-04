Por O Dia

15/04/2021

Rio - Vênus começou a jornada em Touro nessa quarta-feira. O planeta, que é chamado de pequeno benéfico, trata de assuntos como prazer, amor e beleza. A astróloga Marianna Muricy (@mariannamuricy) explica que neste signo as questões venusianas se encontram em casa e saboreiam cada nuance dos seus atributos.

Segundo Marianna Muricy, Vênus passa pela casa 5 da lunação de Áries, que diz respeito aos assuntos comuns aos interesses do planeta, como prazer, arte, competições e criações autorais. “É um trânsito que traz mais desejo, mais pulso para a criação artística e mais afeto nas relações. No entanto, também oferece um pouco de melancolia pela ausência da presença física”, afirma.Ao entrar em Touro, Vênus fez conjunção com a lua. A astróloga revela que o satélite natural da Terra representa o povo e o bem-estar da população. Portanto, esse posicionamento trouxe símbolos para o coletivo na busca pelos lugares de deleite e afetos nas relações. “A lua vai crescendo ao lado de Vênus, buscando lançar luz sobre esses temas tão importantes para o nosso bem viver, como a forma de elaborar a distância física, de demonstrar afeto e no que o prazer é possível de acalmar”, analisa.