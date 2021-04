Lua Nova Shutterstock

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 20:06 | Atualizado 13/04/2021 20:55

Rio - A primeira lunação de 2021 começou no domingo. A astróloga Barbara Ariola (@bariola) afirma que temáticas acerca da morte e da agricultura estão em evidência neste período. Isso porque este marco está ocorrendo na casa 4 do Mapa Natal da lua nova, que fala de assuntos como a nutrição e os fins. Ainda de acordo com a especialista, devido à pandemia da covid-19, o momento pede, mais do que nunca, o isolamento social.

A astróloga explica que o momento é de ficar em casa, já que a lunação teve início no setor que diz respeito a temas caseiros, assim como a terra e a nutrição. “Acredito que mais do que nunca o isolamento será reforçado para conter a proliferação do vírus. Outro assunto que também é tratado na casa 4 é a alimentação, por isso, é um bom momento de pensar em fazer parte de uma rede de apoio ajudando quem precisa de comida. A situação da fome realmente está muito complicada e qualquer ajuda é válida”, aponta.



Segundo Bárbara Ariola, o ascendente da lunação é Capricórnio, signo simbolicamente ligado à escassez, que originalmente tem Saturno como regente. Este planeta, por sua vez, está posicionado em Aquário, no setor 2 do Mapa Natal da lua nova. “Os assuntos relacionados à terra e à sua distribuição estarão em alta no Brasil. Já Júpiter, o ‘grande benéfico’, também está na mesma casa que Saturno, o que denota ajuda filantrópica sendo levada pelas mídias e redes sociais”, explica.



De acordo com Barbara, Marte está em Gêmeos na casa 6, lugar onde se sente confortável. O planeta, por reger o setor 11, é visto como quem leva a “ajuda” aos lugares. “Esse posicionamento fala sobre a circulação da vacina ou na busca por liberação dos leitos de UTI. As coisas ainda vão estar complicadas, porém com mais poder de ação e movimentação do que a lunação passada”, revela.



Quanto às questões a nível pessoal, como a lunação ocorre em Áries, a especialista diz que cada pessoa pode ver onde o signo está no Mapa Natal. Este posicionamento mostra a área da vida que vai estar em ênfase nestes dias. No entanto, ela afirma que a Astrologia Tradicional reforça que nenhuma explicação é tão simples assim. Na dúvida, é importante consultar um astrólogo.