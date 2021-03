Por O Dia

Rio - Réveillon em dezembro? Não para a Astrologia! Neste sábado o Sol entra em Áries e, com ele, começa o ano novo astrológico. A astróloga Marianna Muricy revela que o marco traz um alívio em comparação a 2020, uma vez que o astro-rei está em conjunto ao ascendente, ofertando vigor e quentura para 2021, o ano de Marte.

Ao contrário da Astrologia Moderna, que caracterizou este ano como sendo o de Vênus, a vertente Tradicional aponta que o Brasil em 2021 será regido por Marte. Marianna Muricy diz que, os próximos 12 meses, serão marcados por movimentações e turbulências, atributos relacionados ao planeta guerreiro e enérgico. ”Marte se põe na linha de frente da batalha. É quente e tem grande participação nos ânimos mais agitados e confrontos que surgem. Além de trazer reatividade e mobilização”, explica.Segundo a astróloga, os três primeiros meses serão os mais rigorosos em relação à crise sanitária. No entanto, este ano novo se inicia com Marte posicionado em Gêmeos, na casa três, dando força e voz à população, que se exalta e busca melhorias indo às ruas. “Será um período de maior mobilização social, a lua crescente também em Gêmeos confirma isso. Mas nenhum avanço é prometido sem sacrifícios ou lutas. Quanto à pandemia, o cenário muda lenta e gradativamente a partir do meio do ano, quando as pessoas podem passar a se sentir mais seguras, voltando a circular. Mas haverá uma grande instabilidade econômica.”Ainda de acordo com Marianna, no ano passado, o país estava sob a regência de Saturno, o planeta ancião, que fala sobre a lentidão do tempo e a solidão. “Esse astro trata do isolamento como uma das suas particularidades, algo evidente na pandemia. Chamamos Saturno de maléfico, porque ele é o que definha, representa o que chega ao fim, e o Brasil foi marcado por uma perda absurda de vidas por conta da covid-19”, analisa.De modo geral, é preciso estar atento à pandemia. Marianna diz que os astros mostram leitos cheios e um alto número de casos. “Nos próximos dias é importante cuidar da saúde e das pessoas próximas, por conta da exposição ao vírus. Acredito que todo mundo pode se sentir mais renovado porque, afinal de contas, é um novo ciclo que se inicia e todo começo tem um tom deslumbrante e esperançoso. Mas, também, porque Marte vem forte recarregando as energias que lentamente foram acabadas em 2020”, conclui.