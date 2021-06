Planeta Terra - NASA

Planeta TerraNASA

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 06:00

ÁRIES



Muita autoconfiança vai te ajudar hoje. Pode iniciar um projeto profissional. Reafirme o laço com os amigos. Na relação, o amor está no ar.



TOURO



Tarefas a sós vão ser um sucesso hoje. Pode se destacar na carreira. O relacionamento pode dar uma esfriada hoje. Mas não desanime.



GÊMEOS



O seu lado sonhador vai dar um show. Aposte em tarefas mais desafiadoras. A criatividade pode animar a rotina no amor.



CÂNCER



Você pode progredir na carreira. Evite competição nos negócios e faça o seu trabalho bem feito. Pode se envolver com alguém nas redes sociais.



LEÃO



Utilize o conhecimento para se destacar hoje. Pode render frutos pessoais e profissionais. Surpreenda o seu parceiro na intimidade.



VIRGEM



Os astros avisam que algumas mudanças inesperadas podem surgir. Use a sua intuição no trabalho. A paixão apimenta o relacionamento.



LIBRA



As parcerias podem te ajudar bastante com os seus objetivos. Os estudos vão render. Proteja e se dedique à relação com o par.



ESCORPIÃO



Muita dedicação e esforço vão marcar o seu dia. Foque e conclua as suas metas da semana. O charme pode render um romance com um colega.



SAGITÁRIO



Hoje o seu astral estará descontraído. Contudo, não ignore as suas obrigações. Se dedique e aproveite a folga depois. Muito carinho na vida a dois.



CAPRICÓRNIO



Assuntos familiares vão chamar a sua atenção. Depois de resolver, se isole um pouco para ser produtivo no trabalho. Controle o ciúmes no romance.



AQUÁRIO



A Lua destaca o seu lado comunicativo. Vai ser capaz de convencer os seus colegas de trabalho. Há sinal de boas notícias na conquista.



PEIXES



Uma grana extra pode animar você. Mas não saia gastando. Foque em se livrar de dívidas e guardar um dinheiro. O desânimo pode marcar o amor.