O ritual restaura a paz de espírito e ajuda a alcançar a prosperidade Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 15:30

Rio - Os banhos energéticos ajudam a afastar o que está ocasionando uma vibração menor. Isso porque contribuem para a limpeza e proteção espiritual. A mamona elimina as energias negativas, dando leveza e bem-estar.

Banho de mamona para afastar o mal



Amasse com as mãos três galhos de manjericão. Enquanto isso, coloque um litro de água para ferver. Ao alcançar a fervura, coloque duas colheres de sal grosso e três folhas de mamona. Em seguida, acrescente o manjericão. Coe a solução e, após o banho higiênico, jogue a solução do pescoço para baixo. As folhas podem ser descartadas em um jardim.