Por O Dia

Publicado 22/04/2021 11:33 | Atualizado 22/04/2021 12:44

Rio - O Sol começou a jornada em Touro nesta semana. O momento é de abundância, principalmente material, prosperidade e deleite. A astróloga Marianna Muricy (@mariannamuricy) conta que o astro rei neste signo é rico da matéria que alimenta a alma.

Segundo Marianna Muricy, o ingresso do Sol em Touro ocorreu na casa 5 da lunação de Áries, que trata de assuntos como prazer, espontaneidade e lazer. "Além do astro rei, Vênus e Mercúrio estão neste signo. A conjunção desses planetas revelam questões sobre os afetos: estamos entregues à espontaneidade ou seguimos apenas no reflexo de reagir ao que nos é colocado na mesa? Em Touro, o tempo é lento e aqui é onde podemos diminuir o ritmo para apreciar as relações, do que nos nutrimos (não só no aspecto físico) e como abrimos espaço para aquilo que alimenta a alma”, explica.Quanto à pandemia da covid-19, a astróloga afirma que em relação à propagação do vírus, o cenário brasileiro seguirá estável. “Não há mudanças drásticas quanto à situação da crise sanitária no país. Os números de casos, de leitos ocupados e a vacinação lenta seguirão da mesma forma”.