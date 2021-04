Tarot Reprodução de Internet

Publicado 21/04/2021 16:10

Rio - O Sol saiu de Áries e começou a jornada em Touro nesta semana. O signo é o segundo do zodíaco e é caracterizado pela persistência e determinação. Esse período pede pé no chão e bom senso.

A taróloga Alice Tardin, do Tarot por Amor, trouxe uma orientação sobre esse mês taurino. Mas, antes de tudo, é bom lembrar que o jogo de tarot é um norte, não um destino definido. Tudo depende do livre arbítrio. Veja o conselho!



O PAJEM DE OUROS



Todos os pajens são energias voláteis, efêmeras, que dependem em sua maior parte da nossa força de vontade. O Pajem do naipe de Ouros, pertencente ao elemento Terra, assim como o signo de Touro, nos traz boas vibrações para um novo projeto. Tudo relacionado a estudos, ideias, negociações, recebe o olhar confiante e entusiasmado dessa carta. Em suma, está em alta a sua capacidade de manifestar coisas no mundo.



É tempo de se dedicar àquilo que você deseja empreender, sem dar ouvidos às opiniões de terceiros, que muitas vezes acabam por invejar inconscientemente essa força de realização. Não é mais hora de hesitar, inicie pra já o projeto que até hoje não saiu do papel.



Perceber o próprio corpo e as necessidades que ele mostra também é tarefa importante para esse novo ciclo. Investir naquilo que traz bem-estar, em contato com a natureza, é uma ótima pedida. Colocar os pés descalços na terra, cuidar de plantas, exercitar-se ao ar livre, aumentarão a percepção do seu corpo físico e gerarão ótima energia para o corpo sutil.