Planeta TerraReprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 06:00

ÁRIES



Faça um esforço extra para alcançar as suas metas. Pode descobrir novas maneiras de ganhar dinheiro. O seu lado protetor pode complicar a relação.



TOURO



Você vai estar muito animada para cuidar dos seus interesses pessoais. Não seja agressiva em discussões. A sua sedução vai arrasar na conquista.



GÊMEOS



Redobre a sua atenção no mundo dos negócios. Estudos podem gerar benefícios, se você se esforçar. Dia bom para confiar no companheiro.



CÂNCER



Excelente momento para se dedicar aos seus sonhos. Pode contar com a ajuda dos amigos. Na paquera, a turma pode te apresentar alguém.



LEÃO



O seu foco será na vida profissional. Pode se arriscar em um cargo diferente ou buscar reconhecimento dos chefes. A paquera talvez fique em segundo plano.



VIRGEM



O trabalho em equipe pode gerar bons frutos. A Lua favorece quem trabalha de casa e com pessoas de diferentes cidades. Uma paixão à distância pode surgir.



LIBRA



Boas notícias econômicas podem surgir. Aproveite e invista em uma reforma que vinha adiando. Há sinal de brigas e separação no amor. Tome cuidado.



ESCORPIÃO



As colaborações podem ser bem-sucedidas. Aposte em atitudes generosas. As relações em geral vão estar protegidos, inclusive com o par.



SAGITÁRIO



Hoje as suas tarefas vão exigir muita dedicação. Encher o bolso vai depender do nível do seu esforço. Demonstre interesse no romance.



CAPRICÓRNIO



Serviços criativos e comunicativos vão se destacar. Os gastos vão demandar cuidados. Guarde o cartão de crédito. Há sinal de romantismo com o parceiro.



AQUÁRIO



Aqueles que trabalham em casa vão se dar bem. Cuide de assuntos domésticos. Lembranças de um ex podem atrapalhar a paquera.



PEIXES



Cuidado com distrações no ambiente de trabalho. Foque em concluir as suas tarefas. Movimente bastante a vida social e a conquista, mesmo virtualmente.