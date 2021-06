Planeta Terra - Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 06:00

ÁRIES



Pode iniciar uma parceria profissional ou buscar um novo emprego. Algumas compras para o lar vão te fazer bem. A paquera tem tudo para ficar animada.



TOURO



O seu lado mais aventureiro vai se destacar. Desenvolva novos sonhos e inicie estudos. Na vida a dois, a possessividade pode incomodar.



GÊMEOS



A Lua te ajuda a identificar quem merece a sua confiança. Uma nova fonte de renda pode marcar o seu dia. Controle as críticas com o mozão.



CÂNCER



Expanda os seus horizontes. No trabalho, seja criativa e descubra interesses. Contate os amigos pelas redes sociais e se dedique a relação amorosa.



LEÃO



Foque em assuntos profissionais. Chances de um aumento ou um negócio lucrativo pela manhã. Você pode descobrir afinidades com o seu par.



VIRGEM



A Lua te ajuda a encantar as pessoas com seu charme. Aprimore os seus conhecimentos no tempo livre. As cobranças podem provocar brigas com o parceiro.



LIBRA



Momento propenso a mudanças. Seja flexível e lide com os desafios de forma leve. Um contato que mora longe pode animar a paquera.



ESCORPIÃO



Excelente dia para conversar bastante com os clientes. Organize o seu lar e se livre de objetos acumulados também. Um romance pode chegar ao fim.



SAGITÁRIO



Conquistas financeiras vão surgir hoje. Pode até apostar em um novo campo de atuação. Paquera com colega tem mais chance de dar certo.



CAPRICÓRNIO



Trabalhe em equipe e finalize o que estava pendente. Busque encontrar novas maneiras de resolver as coisas. O romance vai estar em grande momento.



AQUÁRIO



Um amor do passado pode ressurgir. Para aqueles em regime home office, algumas pendências domésticas podem pintar. Use seu carisma no flerte.



PEIXES



Resolva um mal-entendido no trabalho. Agilize as tarefas de hoje que podem ser feitas em casa. Você e o par podem cair na rotina.