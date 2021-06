Comigo-ninguém-pode - Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 17:44

Rio - A arruda combate as energias negativas, desânimo e a inveja. Já a comigo-ninguém-pode tem propriedades que acabam com as baixas vibrações energéticas e com o mau-olhado. Mas é importante ter cautela ao fazer o ritual, uma vez que a planta é considerada tóxica.