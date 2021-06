Camomila - Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 16:01

Rio - As superstições são alternativas para conseguir o que é almejado e para o bom andamento de alguma esfera da vida. A espiritualidade pode ajudar a atrair abundância e prosperidade para as finanças para o dinheiro render ao longo do mês.

Simpatia para melhorar as finanças



Pegue uma flor de camomila seca e coloque na sua carteira. Em seguida, reze a oração de Santo Expedito e um Pai Nosso com muita fé.



Oração de Santo Expedito



Querido Santo Expedito das causas urgentes e justas! Interceda por mim junto ao Nosso Senhor Jesus, me socorre nesta hora de aflição e desespero. Vós que é o Santo Guerreiro, que sai em defesa dos aflitos e dos desesperados, me defenda e me proteja! Me ajude. Dai-me força, coragem e serenidade.