Por O Dia

Publicado 10/06/2021 16:10

Rio - As orações ajudam a renovar as esperanças e a amenizar o sofrimento. Em meio a tantos conflitos e momentos de dor que pairam a humanidade, rezar pela paz no mundo pode contribuir para a construção de um mundo sem guerras, intolerância e discórdia. Aprenda a oração extraída do livro “As mais belas preces de João Paulo II”.



Oração pela paz no mundo



Mãe da Paz, que sabeis o que significa apertar nos braços o corpo morto do Filho, d’Aquele a quem destes a vida, poupai a todas as mães desta terra a morte dos seus filhos, os tormentos, a escravidão, a destruição da guerra, as perseguições, os campos de concentração, as prisões! Conservai-lhes a alegria do nascimento, da sustentação, do desenvolvimento da humanidade e da sua vida. Em nome desta vida, em nome do nascimento do Senhor, implorai conosco pela paz e pela justiça no mundo. Mãe da Paz, em toda a beleza e majestade da Vossa maternidade, que a Igreja exalta e o mundo admira, nós vos pedimos: estejais conosco a cada momento. Amém!