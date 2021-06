Júpiter - Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 06:00

ÁRIES



Você vai ter facilidade para encarar os seus desafios. Não se envolva com fofocas. Há chance de arrasar com uma nova conquista.



TOURO



Mantenha a cautela com compras por impulso. Pode ser mais recomendado gastar dinheiro com um objetivo. O ciúme pode atrapalhar o relacionamento.



GÊMEOS



Você estará mais comunicativa do que o normal. Impressione os chefes com a sua lábia. No romance, controle bem o que diz.



CÂNCER



Passe um bom tempo no seu canto. Trabalhe em um lugar mais isolado que o normal. Se estava de olho em alguém, alguns problemas podem pintar.



LEÃO



Seja criativa para colocar alguns projetos em prática. Se concentrar no serviço também pode gerar frutos. Os amigos podem te ajudar na vida a dois.



VIRGEM



Concentre-se no que precisa ser feito no serviço. Tenha cautela para não soar arrogante. Converse com o par sobre o futuro do relacionamento.



LIBRA



A Lua reforça o seu desejo de aprender mais. Cuidado com distrações e projetos irreais. Uma paquera pode deslanchar hoje.



ESCORPIÃO



Cuide dos seus assuntos e evite problemas futuros. Há risco de discussão ou briga com uma pessoa próxima. A intimidade promete grandes momentos.



SAGITÁRIO



Os relacionamentos vão ocupar a sua atenção. Adiante projetos que exigem colaboração no trabalho. Tente controlar o ciúme no amor.



CAPRICÓRNIO



O dia vai ser muito produtivo. Vai ter facilidade para concluir o que falta fazer e começar projetos futuros. O romance vai cair na rotina.



AQUÁRIO



Bom momento para participar de um sorteio. Tome cuidado com gastos por impulso. As boas energias vão marcar a vida em casal.



PEIXES



Quem atua em home office vai se dar bem. Pode até pintar uma renda extra. Na relação, vai ser um grande desafio lidar com o ciúme.