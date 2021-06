Oração - Reprodução de Internet

Oração

Por O Dia

Publicado 09/06/2021

Rio - O dia de São José de Anchieta é comemorado nesta quarta-feira. Ele foi um padre jesuíta espanhol que veio para o Brasil evangelizar os nativos. Membro da Companhia de Jesus, foi o autor da gramática da língua tupi e um dos primeiros escritores da literatura brasileira. O santo é padroeiro dos catequistas brasileiros.

Oração São José de Anchieta



São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, poeta da Virgem Maria, intercede por nós hoje e sempre. Dá-nos a disponibilidade de servir a Jesus. Como tu O serviste nos mais pobres e necessitados. Protege-nos de todos os males do corpo e da alma. E, se for vontade de Deus, alcança-nos a graça que agora te pedimos (pede-se a graça). São José de Anchieta, rogai por nós!