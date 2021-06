Lua Nova - Shutterstock

Publicado 10/06/2021 13:40

Rio - A lunação de Gêmeos começa nesta quinta-feira e traz à tona um cenário de segredos, com muita coisa sendo escondida ou não verbalizada. Isso porque o encontro do Sol e da lua neste signo, que caracteriza o marco do período, acontece na casa 12. A astróloga Ísis Daou (@alfaserpente) conta que os assuntos começam a se revelar a partir do dia 15, quando Mercúrio, que está ocultado pelos raios do astro-rei, reaparece e se prepara para sair do movimento retrógrado no dia 22.