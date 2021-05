Por O Dia

07/05/2021

Rio - Mercúrio entrou em Gêmeos nesta semana. O planeta é o mensageiro, o portador das informações e dono da oratória. A astróloga Marianna Muricy (@mariannamuricy) explica que neste signo o astro encontra a morada diurna e se sente confortável para se expressar e gerar mobilidade.

Segundo Marianna Muricy, o período é marcado pela articulação de ideias inovadoras, produção intelectual e propagação das informações. Mercúrio é o segundo astro mais rápido e, por isso, ele também versa sobre circulação e instabilidade. ”O planeta trata de assuntos como a expressão e comunicação, os contratos, a lógica, os acordos e as vendas. Também é um significador natural para as artes, como a escrita, poesia e música.”Ainda de acordo com a astróloga, sob esse trânsito, é possível que haja uma mobilização maior dos veículos de comunicação em relação à pandemia da covid-19. “Por ser um astro de alta mobilidade em um signo de ar, a propagação do vírus pode se intensificar em pequenos períodos pontuais. Em Gêmeos, Mercúrio não faz muitos aspectos com outros planetas, fazendo da sua passagem por esse signo mais tranquila. Ele está transitando pela casa 5 da lunação de Áries e, por isso, encontramos maior vigor na escrita e na música. Além de dar um maior gás para nossas próprias produções intelectuais.”