Publicado 29/01/2021 16:01

Rio - O primeiro Mercúrio retrógrado do ano tem início nesta sexta-feira. A fama que o planeta carrega no período de lentidão é por ser regente dos aparelhos eletrônicos e dos meios de comunicação que precisam da exatidão e de velocidade para funcionar bem. No entanto, o período é marcado pelo reajuste e replanejamento desses assuntos.

O astrólogo Augusto Andria, do Projeto Casa 12, explica que a retrogradação do astro traz à tona temas clássicos, como pequenos problemas de deslocamentos, contratos, pagamentos, compromissos e comunicação. No entanto, não há motivo para se desesperar, porque Mercúrio se sente confortável quando está posicionado em Aquário. “As características do planeta têm uma afinidade com os signos correspondentes ao elemento Ar (Gêmeos, Libra e Aquário). Portanto, apesar da retrogradação ser sempre um momento em que a energia do planeta em questão está prejudicada, o fato dele estar em um signo desse elemento faz com que esse período seja mais tranquilo”, aponta.A retrogradação de Mercúrio está ocorrendo junto a outro evento celeste: o stellium em Aquário. Este acontecimento se dá quando há uma conjunção múltipla de cinco ou mais planetas em um signo, como ocorre neste momento com o Sol, Mercúrio, Júpiter e Saturno e, em breve, Vênus. Segundo Andria, por trás do clarão do Sol em Aquário, há muitas coisas acontecendo. É como se os planetas estivessem reagindo a uma determinada crise, que pode ser sobre algumas questões que precisam ser reajustadas. “Podemos ver essa reunião de planetas como uma assembleia em que as pautas vigentes serão sobre as novas variantes do vírus da covid-19 ou maiores informações sobre as vacinas. Além disso, Aquário também fala da dinâmica tecnológica, em conciliar as questões e coisas, as relações entre os Estados. Talvez seja o momento de perceber o tom da política e da economia dos próximos anos”.Ainda de acordo com o astrólogo, no dia 10 de fevereiro um aspecto desafiador vai surgir no céu: a quadratura de Mercúrio com Marte. Por sua vez, Saturno vai estar formando um aspecto tenso com Urano, que está em Touro. “Então, Mercúrio vai estar trazendo notícias, informações, desacordos e discussões esquentadas, justamente por conta do ângulo tenso que os planetas geracionais (Saturno e Urano) vão estar formando na metade de fevereiro. A retrogradação do astro está vindo avisar essas questões e conflitos. Em um aspecto coletivo, eles vão estar falando das questões que estamos vivendo, Aquário é o signo das inovações, tecnologias e criações. Já Touro fala de terra, alimentação e territórios”.