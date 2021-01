A água foi descoberta na parte da superfície lunar que é iluminada pelo Sol Daniel Castelo Branco

Rio - A lua cheia em Leão traz à tona todas as situações que foram iniciadas na lua nova. A cigana e sensitiva Sara Zaad revela que nada começa neste período da lunação, o que foi plantado na lua nova e não deu certo, não vai dar mais.

O Sol em Aquário oferece uma dose de bom senso para a lua em Leão. Assuntos voltados para o coletivo estarão em pauta tal como os grandes conflitos vindos desse embate. “Esse posicionamento em Leão tem como característica o drama, os prazeres, diversões, festas e teremos mais vontade de sair nas ruas, “aglomerar”. Além disso, podemos ver muitos conflitos e até mesmo mortes, caso a gente continue insistindo em um comportamento egoísta em que só vemos as nossas necessidades e as de nossa família”, pontua.



ÁRIES



Ariano, caso você tenha filhos esta semana pode ser um pouco desafiadora. Eles podem estar especialmente inquietos, agitados e querendo sair, até porque é difícil manter as crianças dentro de casa. Caso sejam pequenos, é importante que você procure fazer coisas divertidas para distrair os pequenos. Caso sejam filhos adolescentes ou jovens conscientizá-los sobre a responsabilidade coletiva, dar todo o suporte para que eles possam sair sim, mas em segurança.



Para evitar riscos maiores, não podemos brincar durante este tempo de pandemia, mesmo com a esperança da vacina. A fase cheia da lua traz dificuldades, deixando os sentimentos à flor da pele, Evite brigas e discussões e se for preciso use da autoridade paterna e materna. Você deve ter muito cuidado também caso queira se jogar para curtir os prazeres da vida esta semana para não ter nenhum comportamento mais arriscado, que possa não só contaminar a você mas a quem você ama.



TOURO



Taurino, não adianta tentar se revoltar contra o momento em que vivemos, pois as coisas estão tendo de ser adaptadas, principalmente em relação ao ambiente profissional. Sim, muitas pessoas terão que trabalhar de casa ou se adaptar a situações novas no ambiente profissional. Muito cuidado para não ficar estagnado, taurino. Não adianta tentar ficar defendendo antigos modos de trabalhar, pois no momento todos nós precisamos de alguma maneira fazer algo diferente.



Não tenha medo de mudar sua rotina profissional, taurino, já que isso será para o seu próprio bem, caso você não queira ter de ser dispensado do emprego em que se encontra ou se você tem um negócio não acabe perdendo clientes. É importante também que não deixe problemas do ambiente familiar atrapalharem a sua carreira.



GÊMEOS



Geminiano, muito cuidado com falta de foco, porque você está sempre querendo conhecer mais, estudar mais, saber mais, e acaba não priorizando aquilo que é importante para a sua vida. Procure ver nesta lua cheia aqueles assuntos que realmente não avançam na sua vida, que você percebe que não tem continuação ou que neste momento, por mais curiosidade que você tenha, não é o momento. Você pode com esta dispersão perder muito de sua energia vital e se dedicar a um monte de coisas ao mesmo tempo e acabar não se dedicando bem a nenhuma delas.



Procure também dar mais atenção a sua espiritualidade e a assuntos que verdadeiramente expandem sua consciência e não sejam somente coisas rasas ou fúteis, só para você ter informação. É importante saber filtrar as informações que você recebe, pois o tempo é precioso, geminiano. Por estarmos em casa podemos passar mais tempo do que devíamos em redes sociais assistindo coisas que não nos agregam nada em valores. Muito cuidado também para não se deixar influenciar por notícias falsas nem disseminá-las, por isso tome muito cuidado e sempre cheque as fontes da informação que chegar às suas mãos.



CÂNCER



Canceriano, procure ser mais precavido em termos de dinheiro esta semana. Não gaste de forma generosa demais. Você não sabe como será o dia de amanhã e, por isso, precisa cobrir as despesas da casa. É necessário agir com muita cautela durante a lua cheia, com os nervos à flor da pele. Evite descontar suas frustrações e ansiedade na comida, pois você corre o risco de ganhar bastante peso esta semana.



Você pode até viver nestes dias períodos de fartura e abundância, mas no dia seguinte pode viver momentos difíceis por conta de situações externas, que você não terá controle nenhum sobre elas. Então, procure ter uma poupança para situações de emergência. Seja mais racional e menos passional e procure usar mais a razão em vez da emoção, porque seus sentimentos nestes dias de lua cheia não serão bons conselheiros. Cuide da sua energia psíquica, pois você estará um pouco desprotegido espiritualmente. Evite chegar perto de pessoas que você sente que tem uma energia mais pesada e de conflitos.



LEÃO



Leonino, esta semana de lua cheia você estará extremamente sensível e emotivo, por vezes bastante dramático. Evite brigas e confusões com as pessoas, procure ser mais tranquilo, mais calmo, não se deixando levar tanto pela passionalidade.



Procure também pensar no outro, leonino, e não tenha só a sua visão como a única certa. Isso desgasta qualquer tipo de relacionamento, quando estamos ao lado de alguém que só quer conversar sobre si próprio e que não percebe as necessidades alheias. Estes dias você estará muito instável e muito volúvel, se aborrecendo por qualquer bobagem, então procure ficar um pouco mais isolado até se perceber que você está a ponto de explodir com alguém sem necessidade. Não seja grosseiro e procure refletir sobre seus atos antes de falar algo a alguém, para evitar inimizades.



Entretanto, evite também se deixar levar por qualquer coisa que as pessoas façam, é importante se manter o equilíbrio nas relações, sejam elas de qual nível for, de amizade, de trabalho, familiar ou mesmo de casamento. Coloque aquilo que você pensa de forma clara e deixe que a outra pessoa também faça isso. Evite fazer algo que vai agradar demais ao outro mas que vai desagradar os seus princípios.



VIRGEM



Virginiano, esta semana você estará bastante fechado, isolado mesmo do mundo, sentindo a necessidade de um retiro para cuidar de suas energias psíquicas. Isso deve ser respeitado, uma vez que você trabalha demais, cuida muito do corpo, mas às vezes se esquece de cuidar da alma. Evite o tempo todo dizer sim aos seus colegas de trabalho, porque você acaba com um grande peso nos ombros e, também, recebendo energias que não são suas.



Tente não ser crítico demais e achar que você sabe fazer as coisas de maneira perfeita porque perfeição não existe e isso pode acabar fazendo com que você se indisponha com seus colegas de trabalho. Sim, você é um trabalhador exemplar, virginiano. Sabemos da sua eficiência e da sua capacidade enorme de trabalho, mas isso não quer dizer que as pessoas que estão contigo na empresa não sejam também eficientes.



É importante saber conviver, pois você pega essas energias negativas porque provoca este tipo de reação negativa nas pessoas, que se sentem incomodadas muitas vezes com suas exigências. Esta semana tenha um olhar especial para o que você come, pode ter algum problema no estômago ou mesmo uma infecção alimentar.



LIBRA



Libriano, você é uma pessoa que naturalmente faz muitas amizades, tem muita facilidade para se enturmar. Nesta semana, você vai receber vários convites para festas e aglomerações, mas tente agir sempre pensando não só em você mas no coletivo e evitar estar em lugares que tenham muitas pessoas. Lembre-se que a pandemia ainda não acabou! Caso tenha filhos, é importante que você os oriente neste sentido, de evitarem aglomerações e lugares muito cheios, para que não venham a correr nem colocar em risco a vida da família e amigos.



É importante também que você não desista tão facilmente de seus projetos, libriano. Eles podem passar por algum tipo de modificação e não saírem exatamente como você gostaria, mas sairão, então não desista com facilidade dos seus sonhos e objetivos.



ESCORPIÃO



Escorpiano, evite deixar que situações familiares incomodem tanto a ponto de você atrapalhar a sua imagem profissional. Problemas familiares são problemas familiares e devem ficar em casa. Caso você esteja trabalhando em casa, procure conversar com os membros da sua família. Agora, caso você more numa casa com mais pessoas ou tenha filhos pequenos, lembre que você não deve ser interrompido nestas horas de trabalho por qualquer bobagem. Será importante também neste momento que você se adapte ao que o mundo está passando e evite ficar muito inflexível, principalmente no que diz respeito a questões profissionais.



Todos nós estamos tendo de nos reinventar, fazer diferente, trabalhar de maneira diferente e isso com você acontecerá da mesma forma. Então, não adianta tentar controlar aquilo que é incontrolável. Nem sempre as coisas serão da maneira que você quer. Evite situações de brigas e discussões entre membros de sua família, pois nesta semana de lua cheia ficamos com os ânimos muito mais quentes e podemos falar coisas muito pesadas que podem magoar sem necessidade.



SAGITÁRIO



Sagitariano, talvez algum processo legal que você esteja esperando o resultado, não seja resolvido ao seu favor ou talvez tenha alguma demora, mas não desista. É importante que você se mantenha responsável e em casa neste momento, sagitariano. Apesar das vacinas estarem chegando, ainda não podemos afrouxar a segurança.



Você está sentindo necessidade de estar em espaços amplos, está se sentindo preso e sufocado. Mas é preferível esperar mais um pouco para poder sair e se divertir com segurança do que se contaminar, não é mesmo? Nossa saúde é nosso bem mais importante.



Evite também discussões acaloradas em que você se coloque como o dono da verdade, sagitariano. Devemos sim ter nossos princípios éticos e morais, mas não devemos achar que eles são o mesmo para todos. Afinal, cada pessoa é única e pode pensar da maneira que desejar. O momento não é de viajar, sagitariano. Se for fazer isso evite ir a algum local que esteja muito cheio, vá passar as férias num local mais isolado e siga todos os protocolos de segurança.



CAPRICÓRNIO



Capricorniano, nesta semana será muito importante que você cuide de sua energia psíquica, pois você estará bastante vulnerável. Muito cuidado com os ambientes em que você andar e com as pessoas com as quais você entra em contato, uma vez que muitas delas têm uma energia pesada e tóxica. Você é uma pessoa mais pessimista e pode cair, inclusive, em uma tristeza profunda, sem nem menos se dar conta de que, na verdade, essa energia não é sua, mas de outra pessoa. Nem todo mundo que chega perto de nós quer o nosso bem. Então, é importante que você fique atento em quem se aproxima de você, capricorniano.



Você pode passar essa semana com uma instabilidade financeira, portanto, tome cuidado com os seus gastos, tenha prioridade e foco na hora que for fazer compras, compre aquilo que realmente for necessário neste momento, sem supérfluos. Você estará mais sensitivo, então é importante confiar mais na sua intuição, não ser tão cético. Estes dias de lua cheia você também estará tendo mais interesse em assuntos místicos e esotéricos, mas cuidado para não se ligar a energias perigosas nem a falsos gurus.



AQUÁRIO



Aquariano, esta semana você poderá estar muito em dúvida em relação as suas escolhas e, por isso, pode acabar fazendo coisas para não desagradar a pessoas que você ama. Será que devemos estar cedendo o tempo todo? Sim, vivemos em sociedade e não podemos ser “do contra” sempre! Mas perceba se você não está fazendo o oposto disso e se anulando demais perante o outro, principalmente em relação a amizades.



Cuidado também com aglomerações, festas e lugares públicos. Nesta semana, você estará recebendo muitos convites para sair, mas lembra que ainda estamos em uma pandemia. Lembre-se sempre de privilegiar o coletivo, aquariano. Saiba que comportamentos inadequados poderão colocar em risco a sua vida e a de quem estiver em contato com você.

Tenha cuidado para não deixar que pessoas de sua família se metam na sua vida conjugal, é importante que você saiba se colocar de maneira firme e não permita esses tipos de intromissão.



PEIXES



Pisciano, cuide de sua saúde física. Ela estará bastante frágil esta semana, por isso a sua imunidade vai estar mais baixa, o que te deixará mais propenso a pegar doenças. Cuide-se! Tente se alimentar bem e beber bastante água. Fique atento ao seu estômago! Você pode ter muitos problemas para digerir alimentos.



Além disso, preste atenção na sua saúde mental. Você é muito sensitivo e, por isso, pega a energia das pessoas e dos ambientes em que passa, como se fosse uma esponja. Muitas vezes os problemas que você tem, não são seus, mas sim cargas que você atrai das pessoas. Procure meditar e se recolher periodicamente. Ajude os outros, mas tente não absorver os problemas das pessoas como se fossem seus.



Caso tenha animais de estimação em casa, eles podem ficar doentes por absorverem também essa energia mais pesada que você pode estar trazendo para seu ambiente doméstico, tenha cuidado. Evite também se abrir demais com colegas de trabalho e se meter nos problemas deles.