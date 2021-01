Estrelas NASA

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 06:00

ÁRIES



O dia irá transcorrer sem muitos perrengues. Foque em cuidados pessoais. Prepare um final de semana com muito conforto com o par.



TOURO



O clima hoje será de relaxamento. Os seus planos vão bem e te deixar confiante para o futuro. No amor, a tendência é de bastante namoro.



GÊMEOS



A Lua indica que o momento será bem favorável. Refletir pode te ajudar a tomar boas decisões. Não é um bom dia para arriscar na paquera.



CÂNCER



A sexta chega com muita animação. Faça ajustes em projetos para ir longe. Contar com a ajuda de outras pessoas vai te preservar e te fazer bem.



LEÃO

A coragem vai marcar o seu dia. Aproveite para se dedicar aos seus objetivos. Aproveite o momento e faça um programa especial no romance.



VIRGEM



A tranquilidade irá marcar a sua rotina. Organize-se e cumpra todas as suas tarefas. Você vai viver boas experiências na vida profissional e amorosa.



LIBRA

Suas emoções serão agitadas hoje. Cuidado com discussões acaloradas no ambiente de trabalho. Tenha uma atitude prudente com o seu par.



ESCORPIÃO



Disposição para expor suas ideias. Tenha uma atenção especial com a agressividade. Compartilhe suas opiniões na intimidade com seu parceiro.



SAGITÁRIO



Você terá um retorno financeiro satisfatório no seu local de trabalho. Tenha prudência. Não tente impor ao seu par amoroso a sua opinião.



CAPRICÓRNIO



Você poderá fechar um acordo importante que você ambicionava há muito tempo. Chance boa de formalizar uma relação ou propor um casamento.



AQUÁRIO



Não seja ríspido tentando crescer profissionalmente. Cuidado para não se irritar demais. A Lua indica que problemas podem surgir no relacionamento.



PEIXES



A sinceridade estará em alta no seu astral. Desenvolva planos para alcançar seus objetivos. Tenha cautela para não ter discussões no romance.