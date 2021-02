Constelação ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Publicado 23/02/2021 06:00

ÁRIES



Você irá priorizar assuntos relacionados a família. Cuidar das pessoas próximas te fará bem. Uma vontade enorme de reatar um romance vai surgir.



TOURO



A Lua vai te fazer se expressar com mais facilidade. Você será mais capaz de trocar ideias e fazer parcerias. No amor, o momento é de uma ótima sintonia.



GÊMEOS



Oportunidades de faturar uma grana extra vão surgir. Dedique-se a uma causa social. No amor, invista em alguém realmente interessante.



CÂNCER



Seu humor pode variar bastante hoje. Não se deixe afetar por qualquer coisa. Na união, as afinidades e semelhanças devem prevalecer.



LEÃO



A Lua recomenda que você tenha cautela. No trabalho, procure ficar mais no seu canto. Também tenha cuidado com fofocas. No amor, invista na intimidade.



VIRGEM



Você deve buscar aliados para os seus projetos. A capacidade de inovar vai te ajudar. Os astros darão a maior força para você investir na paquera.



LIBRA



Empenho e dedicação vão te destacar no serviço. Cuide do seu visual para chamar a atenção das pessoas. Na união, o companheirismo é a palavra da vez.



ESCORPIÃO



A Lua acentua o seu desejo de aprender. Mantenha o contato com pessoas experientes e se aperfeiçoe. Na paquera, tenha cautela.



SAGITÁRIO



Abandone os maus hábitos. Bom momento para fortalecer a união com familiares. Você estará muito atraente e pode conquistar alguém.



CAPRICÓRNIO



Você conseguirá se relacionar com todos. Vai utilizar a sua sensibilidade para ajudar outras pessoas. É uma boa fase para assumir uma relação.



AQUÁRIO



Excelente momento para cuidar do orçamento. Oportunidade de uma grande extra pode pintar. Tome cuidado com a saúde e seja paciente no romance.



PEIXES



O ambiente de trabalho estará leve e descontraído. Suas ideias vão agradar seus colegas de trabalho. Na vida a dois, fase ideal para namorar.