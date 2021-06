Sistema Solar - Reprodução de Internet

Sistema SolarReprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 06:00

ÁRIES



Assuntos domésticos se destacam. Familiares vão te ajudar com tarefas e você vai conseguir trabalhar em casa. A paixão deve esquentar o sexo no romance.



TOURO



Publicidade

Grande fase para a sua comunicação. Pode resolver um mal-entendido ou expandir os seus contatos profissionais. A vida amorosa vai ficar animada.



GÊMEOS



A Lua indica bons sinais para o dinheiro. Invista em um visual profissional. Chance de um aumento. Um bom papo pode apimentar a paquera.



CÂNCER



Publicidade

Defina algumas novas metas. Aposte em tarefas que dependam do seu empenho. Alguém que mora longe pode movimentar a conquista.



LEÃO



A dica é agir com cautela na busca por metas. Afine o seu sexto sentido para pessoas invejosas. A confiança vai fortalecer o romance.



VIRGEM



Publicidade

Esqueça o estresse e relaxe bastante, virginiano. Reflita sobre novos hobbies e táticas para trabalhar e estudar. O romance estará protegido.



LIBRA



A ambição vai guiar os seus passos. Saia um pouco da rotina de olho nas promoções. Muita animação e sintonia no relacionamento.



ESCORPIÃO



Publicidade

A Lua garante que você vai aprender bastante hoje. Inscreva-se em cursos. Quem tá na pista pode se envolver em um novo amor.



SAGITÁRIO



Uma mudança de emprego pode te fazer bem. Cuide melhor do seu corpo e evite se esgotar. A paixão promete momentos inesquecíveis com o par.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

Você estará a fim de se divertir neste dia. Se concentre no trabalho e foque em atividades em parceria. No romance, vai esbanjar sensualidade.



AQUÁRIO



A Lua ressalta que é importante cuidar das obrigações. Um bom negócio ou uma vaga de emprego podem pintar. A rotina vai marcar a paquera.



PEIXES



Publicidade

Os astros prometem descontração para lidar com as pessoas. Seja criativa para terminar as suas tarefas. Na conquista, o seu charme vai arrasar.