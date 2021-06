O eclipse solar anular foi visível na Groenlândia, no norte da Rússia e no Canadá - NASA/Bill Ingalls

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 18:06 | Atualizado 10/06/2021 18:06

Rio - O eclipse solar em Gêmeos ocorreu nesta quinta-feira. A astróloga e cartomante Isabela Morais (@desalinhoanacronico) afirma que o evento celeste chama atenção pelo aspecto positivo entre os dois planetas benéficos: Vênus, que está em Câncer, e Júpiter, domiciliado em Peixes. No entanto, revela que, como o acontecimento não foi visível no Brasil, não há um grande impacto para os nativos.

O evento celeste foi visto no norte do Canadá, Rússia e na Groenlândia. De acordo com Isabela Morais, a visibilidade do fenômeno é fundamental para a tradução da simbologia. De modo geral, os eclipses em Gêmeos podem trazer à tona algumas questões relacionadas a esse signo. “Segundo o professor e astrólogo Guilherme de Carli, da Nodo Norte Astrologia, eclipses em Gêmeos podem trazer doenças vindas de aves, quebra de regras, problemas com religião e comércio e, claro, para ser bem clichê, a tagarelice.” Mas a astróloga explica que o que chama atenção nesse fenômeno é o posicionamento dos chamados planetas benéficos: Vênus e Júpiter. O primeiro, posicionado em Câncer, e o segundo em Peixes. “O mapa deste fenômeno mostra um aspecto muito positivo entre os dois astros, o que é raro nesses eventos celestes. Mas, o Guilherme De Carli explica que quando um benéfico é o governante do mapa, pode ser algo positivo, ainda que de forma incerta. Ou seja, apesar das turbulências, pode ser que algum lugar no mundo testemunhe benesses expressadas neste acontecimento.”A nível pessoal, Isabela explica que é pouco provável que o acontecimento afete individualmente. Isso porque é necessário que seja visível a partir do local de nascimento do nativo. “Para que ocorra a influência é preciso que o eixo do eclipse esteja em conjunção com algum ponto do Mapa Natal. Exemplo: o grau do fenômeno ser o mesmo grau ou até 1ª de diferença do ascendente ou algum planeta.”A astróloga enfatiza que os eclipses não são momentos propícios para magias e rituais, mas sim de recolhimento e cuidado. “Os luminares são doadores de vida e a luz de consciência, ao fazer uma manipulação energética em seus momentos de debilidade, poderíamos incorrer no risco de lidar com forças e espíritos contrários à vida.”