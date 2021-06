Planeta Terra - Reprodução de Internet

ÁRIES



O astral será perfeito para relaxar e recarregar as energias. Resolva as pendências e curta o descanso. A vida de solteira pode andar devagar.



TOURO



Você pode sentir vontade de sair de casa. Contudo, tenha cautela com a saúde. Não abuse. Pode se surpreender com um novo amor.



GÊMEOS



Excelentes surpresas para o seu bolso. Se esforce e assuma um trabalho extra. Se quiser causar uma boa impressão, seja criativa na vida a dois.



CÂNCER



A Lua protege os seus interesses. Aposte numa chamada de vídeo com os amigos. Tenha muito carinho com as pessoas próximas, inclusive com o companheiro.



LEÃO



Busque sossego no seu dia. Dedique-se aos autocuidados. O seu sexto sentido pode indicar quem merece confiança. Tenha cautela na paquera.



VIRGEM



Você pode se interessar por experiências novas. Assuntos ligados aos amigos ganham destaque. Um romance com um conhecido pode surgir.



LIBRA



Você vai querer dar um trato no visual. Cuidados com a saúde também serão bem-vindos. O astral favorece um bom papo com o parceiro.



ESCORPIÃO



O desejo de se aventurar vai te marcar. Contudo, busque ficar mais em casa. Faça chamadas de vídeo e utilize as redes sociais para a paquera e amizades.



SAGITÁRIO



Os astros movimentam a sua carreira. Pode conquistar um novo emprego. Prepare um cenário romântico para curtir grandes momentos com o parceiro.



CAPRICÓRNIO



Grande fase para o seu lado mais sociável. Vai conseguir estabelecer novos contatos e fortalecer amizades. A relação a dois vai estar protegida.



AQUÁRIO



Conclua algumas tarefas para aproveitar a folga. A saúde ganha destaque e indica praticar exercícios físicos. Vai ser difícil desenvolver um flerte.



PEIXES



O dia será de muita diversão. Também é um excelente momento para participar de sorteios e apostas. Vai viver boas experiências com o companheiro.