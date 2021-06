Planeta Terra - NASA

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 06:00

ÁRIES



Você vai ter uma dose extra de sorte. Utilize o seu charme e aposte num bom papo para fazer contatos profissionais. Uma paixão pode surgir.



TOURO



Excelente dia para a sua vida financeira. Se dedique e foque nas suas tarefas. Trabalhe em um espaço silencioso. Um programa caseiro melhora a relação.



GÊMEOS



Atividades comunicativas vão destacar a sua carreira. Só tenha cautela para não se distrair. O diálogo auxilia a vida a dois.



CÂNCER



Você pode se dar bem ao lidar com dinheiro. Há chance até de um bônus extra. A conquista não vai estar em grande fase.



LEÃO



A Lua reforça as suas qualidades. Tudo o que exige criatividade e poder de liderança vai ter chance de dar certo. Aposte no que tem em comum com o par.



VIRGEM



Aja com cautela hoje. Você pode brilhar na vida profissional e fechar acordos. Um caso escondido reserva fortes emoções.



LIBRA



Seja criativa e realize as atividades de forma diferente. Estude e invista em conhecimento para evoluir no trabalho. Pode fortalecer o relacionamento.



ESCORPIÃO



Um esforço extra nos negócios pode trazer resultados. Uma promoção ou um bom empreendimento vão estar no horizonte. Planeje o futuro no amor.



SAGITÁRIO



Saia da rotina e inove na profissão. Expanda os seus horizontes e conheça novos contatos. A paquera não vai estar em um bom momento.



CAPRICÓRNIO



Excelente dia para organizar o lar. Aposte em uma nova decoração para tornar a sua casa mais confortável. Os momentos com o par vão esquentar.



AQUÁRIO



Os relacionamentos estão protegidos, inclusive o com o par. Parceria tem maiores chances de sucesso no trabalho. O seu bom humor vai encantar as pessoas.



PEIXES



O trabalho vai exigir a sua atenção. Se dedique e colha os frutos. A saúde pode se beneficiar de alguns cuidados. Seja carinhoso na vida a dois.