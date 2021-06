Planeta Marte - Reprodução de Internet

Publicado 14/06/2021 17:00

Rio - Ao sair da covardia que Câncer o provê, Marte entrou em Leão e alcançou a casa 5 do Mapa do Brasil. A astróloga Marianna Muricy (@mariannamuricy) revela que o planeta, que simboliza o povo, encontra nesse posicionamento cenários favoráveis para a criação artística e para as competições esportivas. Além disso, o período vai ser marcado por uma forte oposição ao governo.

Segundo Marianna Muricy, Marte em Leão luta por dignidade com honra e em prol da justiça, por paixão, não por percepções coletivas. “Nesse posicionamento, o planeta se dota dos poderes solares. Afinal, é o Sol que rege o rugido do rei das selvas. Aqui, Marte ruge em plenos pulmões e se direciona às grandes lutas, movido pelo senso de urgência e de importância.”A astróloga afirma que Marte, ao entrar em Leão na casa 5, do Mapa do Ingresso do Sol em Áries (ISA), favorece eventos artísticos e esportivos. No entanto, por estar em oposição a Saturno, que está em Aquário, o período será marcado por lutas direcionadas e pressões contra o governo. “Podemos ver uma mobilização do povo em combate aos governantes. Apesar da população estar representada por um Marte mais assertivo, o presidente corresponde a Saturno, mantendo uma resistência em ideias ultrapassadas.”A nível pessoal, Marianna afirma que é um bom momento para se ter cuidado com o corpo, especialmente com os ossos.