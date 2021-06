A silhueta de Mercúrio - NASA/Bill Ingalls

A silhueta de MercúrioNASA/Bill Ingalls

Rio - Mercúrio voltou ao movimento direto nesta terça-feira. O planeta, que trata de assuntos como a comunicação, as articulações e é responsável pela mente racional, retoma a jornada pelos signos do zodíaco. A astróloga e cartomante Isabela Morais (@desalinhoanacronico) explica que o astro está domiciliado em Gêmeos e, com isso, a agilidade e a fluidez na comunicação ficam em evidência.

Segundo Isabela Morais, todos os planetas quando entram em retrogradação perdem um pouco de força e com Mercúrio não é diferente. Com a retomada do movimento direto, os assuntos que envolvem a comunicação tendem a avançar de uma forma melhor e a escrita fica valorizada, principalmente quando o astro estiver fazendo um bom aspecto com a lua. “É um bom período para resolver processos, questões burocráticas e contratos. As coisas que, de repente, não estavam fluindo, passarão a desenrolar de uma forma mais bacana.”Ainda de acordo com a astróloga, para pensar no impacto do movimento direto do planeta, é preciso entender que no Mapa do Ingresso do Sol em Câncer, Mercúrio está na casa 3, que representa a imprensa, e também rege a casa 6, que simboliza as doenças e a saúde pública no geral. “O astro está se fortalecendo nessa volta ao movimento direto. Portanto, esse período pode ser um significador de questões mais ágeis na área da saúde e a imprensa pode se colocar de uma forma mais enfática e direta.”A especialista enfatiza que Mercúrio é um planeta que entra em retrogradação várias vezes ao ano. Inclusive, o próximo período de lentidão será em setembro, quando ele estiver no signo de Libra. “O Mercúrio retrógrado virou uma piada gostosa de contar e, é claro, que no movimento direto as coisas fluem melhor. Mas é bom lembrar que o céu é o espelhamento da Terra. Se tem uma coisa bagunçada por aqui, o astro que está retrógrado vai se colocar em evidência, mas não necessariamente causará danos.”