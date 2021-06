Tarot - Reprodução de Internet

Rio - O Sol saiu de Gêmeos e começou a jornada em Câncer nesta segunda-feira. O signo é o quarto do zodíaco e é caracterizado pelo altruísmo e sensibilidade à flor da pele. Esse período é propício para fortalecer a ligação com as raízes e usar a afetividade.

A taróloga Alice Tardin, do Tarot por Amor, trouxe uma orientação sobre esse mês canceriano. Mas, antes de tudo, é bom lembrar que o jogo de tarot é um norte, não um destino definido. Tudo depende do livre arbítrio. Veja o conselho!



A RAINHA DE OUROS



A carta nos fala sobre conservação e fertilidade. É um bom presságio! Como todas as rainhas, a Rainha de Ouros possui capacidade nata de manutenção daquilo que lhe pertence. Por estarmos no naipe de ouros, falamos do elemento Terra – poder da matéria.



Conversando com uma característica bem típica dos cancerianos, essa Rainha gosta de suprir as necessidades dos outros, sejam familiares, amores ou amigos, como forma de poder pessoal. Ela é capaz de respeitar os seus interesses sem desrespeitar os interesses alheios, ou seja, não precisa passar por cima de ninguém para preservar o que possui ou alcançar mais êxito. Traz uma forte ideia de matriarcado, no sentido de prover conforto, tanto emocional quanto financeiramente, àqueles que ama.



No entanto, é preciso que os cancerianos estejam cautelosos, já que diante do desejo de satisfazer as vontades de terceiros, podem acabar se esquecendo daquilo que eles mesmos desejam. Assim, estariam fazendo o caminho inverso: perda do poder pessoal.



Com o devido equilíbrio, cuidar do outro é tarefa gratificante, e com certeza traz uma maravilhosa sensação aos cancerianos. Este ciclo estará propício a estreitar laços afetivos, mas perigoso no sentido de atrair pessoas que só querem se aproveitar desse eterno colo. Portanto, “fazer o bem olhando a quem” será mais inteligente.