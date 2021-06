Jojo Todynho - divulgação

Jojo Todynho abriu a caixa de perguntas do Instagram e recebeu uma série de questionamentos sobre relacionamento. Prontamente, a cantora respondeu a várias dúvidas amorosas dos seguidores e deu alguns conselhos.

Uma fã falou sobre a crise de ciúmes do namorado. Ao responder, Jojo alertou a moça. "Amor, esse negócio de ciúmes, ficar dando ataque só leva para um caminho. Se começou a dar sinais disso, mete o pé", aconselhou.

Já outra seguidora contou que está sofrendo investidas do "amigo" do marido. Jojo, então, deu uma sugestão: "Se dê o respeito, coloca ele no lugar dele e comunique seu digníssimo esposo do que está acontecendo", disse.

Outra fã reclamou que o marido só a procura uma vez por semana e a cantora deu uma resposta divertida: "É TBT? Pra relembrar só às quintas-feiras? Chicote tem que cantar é todo dia. Outra, se tiver de mal, dou de quatro pra não olhar na cara, mas dou".