Kabinda Kalimina - Reprodução

Kabinda Kalimina Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 21:04

O âncora Kabinda Kalimina, da Zâmbia, sul da África, interrompeu a programação do telejornal para reclamar da falta de pagamento ao vivo. Segundo o jornalista, ele e a equipe estão sofrendo com os salários atrasados. Em defesa, a emissora KBN alegou que o jornalista estava bêbado.

"Longe das notícias, senhoras e senhores. Nós somos seres humanos, nós temos que ser pagos. Infelizmente, na KBN, nós não recebemos o pagamento. Todos os outros não foram pagos. Nós temos que ser pagos", disse Kabinda.

Em comunicado, a KBN TV disse que o jornalista teria dado "um golpe para uma noite de fama" e que estava alcoolizado. "Estamos chocados com o comportamento de bêbado exibido por meio de um vídeo que se tornou viral nas redes sociais. Estamos determinados a descobrir como um apresentador bêbado de meio período ficou no ar sem ser interrompido e medidas serão tomadas contra qualquer um que possa ter feito parte do esquema", disse.

Nas redes sociais, Kabinda Kalimina disse que não se arrepende do ato. "Sim, eu fiz isso na TV ao vivo, porque a maioria dos jornalistas tem medo de falar", disse.