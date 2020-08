Veja como a lua cheia vai influenciar o seu signo; confira as previsões!

Rio - A semana começa com a lua cheia no signo de Aquário, momento em que o satélite natural se encontra exatamente oposto ao Sol e chega ao ápice. Não adianta tentar começar algo novo, o período é de ver com toda a clareza o que deu certo e o que não deu.



Esta lunação com a maioria dos planetas em signos de fogo mostra, segundo a cigana Sara Zaad, que as coisas devem ser feitas com mais vigor, entusiasmo e ousadia. Em compensação, também, aumenta a irritação e impaciência. “É importante se expressar de forma direta, objetiva e não ficar parado esperando as coisas aconteceram. É hora de ir à luta para tentar resolver aquilo que precisa ser resolvido. Mas tome cuidado com a comunicação para evitar conflitos”, aconselha.

ÁRIES



Ariano, muito cuidado com gastos fora de controle. Você deve poupar o máximo que pode, pois não se sabe como serão suas próximas semanas. Você estará bastante ousado, querendo se arriscar, e muitas vezes de forma absolutamente imprudente. Você deve ter muito cuidado com os exageros, pois pode passar por momentos desafiadores a nível profissional. É necessário ter atitude sim, mas com bastante responsabilidade. É isso que lhe é pedido. Procure se conectar mais com sua espiritualidade e buscar a esperança e a fé em dias melhores. Eles virão! Cuidado com amizades que podem acabar te prejudicando no seu ambiente de trabalho. Convém se proteger em períodos de pandemia.



TOURO



Nesta semana você estará mais seguro de si e deve dizer ao que veio, principalmente no trabalho. Não faça nada pressionado demais. Procure agir dentro do seu tempo, mesmo que demore um pouco mais, mas não deixe de agir e não permita que ninguém pise em você. Pode ser que algum “amigo” no trabalho queira puxar seu tapete, então todo cuidado é pouco. Priorize ações a longo prazo e não se deixe vencer pelas dificuldades do momento, principalmente financeiras. Continue perseverando da forma prudente e determinada que você conhece muito bem. Por conta desta pandemia, você deve continuar se cuidando e zelando por sua família e seus entes queridos. Não descuide da saúde em momento algum. Você também estará bastante impaciente com pessoas de sua família, então muito cuidado para não arrumar briga e confusão à toa.



GÊMEOS



Cuidado com situações de fofoca no trabalho, que podem prejudicar sua carreira. Fique esperto, acredite na sua intuição, e não tenha medo de se mostrar e mostrar o seu trabalho. Pode acontecer de você se machucar demais com uma pessoa amiga que espalhou alguma informação falsa sobre você, ou mesmo interpretou de maneira incorreta alguma coisa que você disse e tentou queimar seu filme com o chefe. É importante que você tenha muita cautela com suas finanças, evitando gastar no impulso, pois pode acontecer alguma situação na parte profissional que exigirá todo o seu cuidado e responsabilidade nesse momento. O que é importante para você e sua família? Tenha este cuidado na hora de comprar algo. Um cotidiano bem organizado, e um maior cuidado com a saúde e a alimentação, podem te ajudar a passar por momentos desafiadores com mais tranquilidade.



CÂNCER



Esta semana você estará com muito amor próprio e se sentindo muito autoconfiante. Pode ser uma semana extremamente positiva em termos financeiros, com ganhos em termos profissionais que podem vir da sua ousadia e tomada de ação. Não tenha medo de arriscar, canceriano, pois às vezes precisamos sair um pouco do nosso normal para que alcancemos os resultados almejados, principalmente nas questões materiais. Tome cuidado para não brigar com amigos queridos por conta de questões religiosas e de fé.Saiba que em qualquer decisão que tomar, durante esta semana, sua felicidade e bem-estar devem vir em primeiro lugar. Só podemos nos dar bem com o outro quando nos amamos e sabemos o que é melhor para nós.



LEÃO



Você pode estar passando uma imagem de muita arrogância e isto pode prejudicar os seus relacionamentos em todas as áreas. Brilhar sim, afinal você é o sol, mas saiba se colocar no lugar do outro e não fazer aquilo que não gostaria que fosse feito com você. Procure comunicar suas ideias e suas opiniões de uma forma mais simpática, sem achar que você é o dono da única verdade. De qualquer forma, não deixe de se colocar, pois as suas opiniões são muito respeitadas. Situações imprevistas podem acontecer no âmbito profissional e todos estão muito estressados e impacientes, então cuidado para não arrumar inimizades sem motivo. Procure encorajar seus amigos e as pessoas a sua volta com palavras de fé e esperança para estes momentos desafiadores.



VIRGEM



Você estará mais reservado, quieto e mais observador que o normal, além de irritado e mal humorado. Então, cuidado para não criar um clima de mal-estar, seja no seu trabalho, entre família ou mesmo em casa. Atenção para os comportamentos radicais e extremados que não te levarão a lugar nenhum e que só servirão para aumentar o mal-estar entre você e outras pessoas. Amigos podem estar te ajudando a passar por momentos desafiadores, que podem ser de dor e de sofrimento. Não seja tão “São Tomé” na vida. Tenha mais fé esperança, pois nem tudo pode ser provado pela ciência. A fé não se explica, se sente.



LIBRA



Muito cuidado com um clima de muita tensão, principalmente entre as suas amizades. Pode haver muitas brigas e palavras ditas que magoam o outro. É necessário entender que comportamentos extremos não vão levar a nada. Eles apenas servem para causar discórdias, principalmente entre os familiares. Todos estão muito tensos por estarem tanto tempo dentro de casa, sem muita perspectiva do que irá realmente acontecer, mas é importante mantermos a calma e o bom senso tão característicos deste signo. Situações imprevistas podem acontecer. Não adianta ficar tentando controlar tudo pois isso é impossível. Trabalhar de casa está sendo necessário, então mantenha o seu ambiente doméstico o mais profissional possível nas horas que estiver em “home office” para que o trabalho renda.



ESCORPIÃO



Você estará bastante exposto no trabalho, o que pode gerar situações desagradáveis e de fofoca envolvendo o seu nome. Mantenha-se o mais reservado possível. A rotina no dia a dia pode estar pesada, por conta desta ameaça de covid-19 no ar. Sua saúde está bastante vulnerável esta semana. Se cuide e evite discussões que geram stress e acabam influenciando a baixa imunidade. Cuidado com a sensação que temos de uma falsa superioridade, de achar que nada irá acontecer conosco. A pandemia não acabou e você pode ser contaminado pelo vírus SIM, então as medidas de higiene e isolamento ainda são bastante importantes. Não ache que você é imune pois não é.



SAGITÁRIO



Cuidado com problemas na comunicação, pois você estará especialmente “verdadeiro”, do jeito que só um sagitariano é capaz. Nem sempre as sinceridades que você diz na cara das pessoas são agradáveis. Devemos ter bom senso na hora de nos colocar para não arrumarmos inimizades, pois nestes tempos de pandemia todos precisam se apoiar um ao outro. Lembre-se que ainda está muito longe da pandemia acabar. Então, não ache que tudo já voltou ao normal e que você pode sair livremente. Seu comportamento imprudente e arriscado pode acabar contaminando pessoas muito queridas, mesmo sem querer. O contato com assuntos de viagens, culturas estrangeiras, idiomas e questões relacionadas a justiça estarão favorecidos.



CAPRICÓRNIO



As suas finanças deverão contar muito com seu equilíbrio na hora dos gastos. Você poderá passar por altos e baixos emocionais, então mantenha o foco e a disciplina pois o momento não comporta grandes arroubos financeiros de sua parte. Cuidado com as palavras ríspidas ditas dentro de casa que poderão gerar muitas brigas. Depois de ditas não tem jeito de se voltar atrás. Você pode descobrir segredos sobre alguém e ficar muito decepcionado. Não pense somente em você, mas se coloque no lugar do outro.



AQUÁRIO



Nesta semana você estará mais mal humorado e pessimista do que o normal. Tenha cuidado, o clima dentro de casa estará tenso demais e qualquer “coisinha” estará sujeito a brigas e discussões que só deixam pioram o clima. Cuidado com o que posta e escreve, principalmente nas redes sociais, pois você pode machucar alguém com suas palavras. Tenha empatia. Coloque-se no lugar do outro. Afinal de contas, durante esta pandemia, não está fácil para ninguém e não é só você que está sofrendo com as regras impostas pelo isolamento social. Atente-se para brigas de poder no ambiente de trabalho e procure tratar todos com gentileza e amor.



PEIXES



A qualidade da sua saúde mental, durante a semana, estará diretamente ligada aos cuidados com a sua saúde física. Não se descuide, uma vez que você tem a tendência de absorver a carga de todo mundo. É importante que você tenha bastante cuidado com as finanças, as oportunidades de ganhar dinheiro podem ser uma grande roubada. Desconfie de tudo que parecer vantajoso demais. Mantenha uma rotina de horários bem organizada no seu dia, isso lhe ajudará a passar melhor a tensa semana de lua cheia. A felicidade estará nos detalhes.