Por O Dia

Rio - Sonhar que está dormindo simboliza que você está cansado e, por isso, está negligenciando alguma esfera da vida. Também pode representar desconhecimento do que está acontecendo ao seu redor. No entanto, é importante analisar contexto do sonho para interpretá-lo corretamente.

Você está cansado mentalmente e fisicamente. Esse sonho indica que você precisa urgentemente de uma longa noite de sono.A qualidade do seu sono provavelmente não está boa. Você está tão cansado que qualquer lugar é oportuno para dormir. Tente descansar!A pessoa estranha que apareceu no sonho é uma representação do próprio sonhador. Você está negando alguma esfera da sua vida que te causa sofrimento. Tente encarar os seus problemas.Provavelmente você está negligenciando algum ponto do seu relacionamento. Perceba o que está acontecendo e tente resolver os problemas com o seu parceiro.Você não está por dentro das coisas que acontecem no seu ambiente de trabalho. Acorde! Procure conversar com as pessoas e entender o que está acontecendo para não ser pego de surpresa.Esse sonho representa que você sofreu alguma decepção amorosa recentemente e está magoado.