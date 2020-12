Sistema Solar Reprodução de Internet

ÁRIES



Há sinal de novidades hoje. Seu lado aventureiro se destaca, mas tenha cautela. Vai arrasar corações na paquera. O sexo esquenta com sua cara-metade.



TOURO



Seu sexto sentido está tinindo! Boa hora para encarar uma nova fase no trabalho. Relacionamento protegido. Cuidado com lance proibido na conquista.



GÊMEOS



No que depender dos astros, você fará o possível para fortalecer seus relacionamentos. Aposte na sintonia a dois. Os amigos ajudam na paquera.



CÂNCER



A carreira está em alta hoje! Há sinal de boas energias para cuidar do corpo. Seu charme domina a conquista. Altas doses de carinho com seu bem.



LEÃO



Seu lado caseiro ganha destaque e vai ser mais fácil conviver com o pessoal de casa. Deve arrasar na paquera. Aposte em um programa romântico a dois.



VIRGEM



Mudanças devem rolar em casa. Troca de ideias com colegas pode render boas novas no trabalho. Reencontro com alguém do passado pode acender uma paixão.



LIBRA



As finanças estão em destaque. Bom dia para firmar parcerias e trabalhar em equipe. Declaração de amor anima a relação. Lance recente pode evoluir.



ESCORPIÃO



Há chance de conquistar algo importante ou valioso através do trabalho duro. Mantenha o ciúme sob controle a dois. A paquera pode surpreender.



SAGITÁRIO



Fique mais na sua para evitar problemas. Tome a iniciativa e puxe papo na conquista – mas cuidado com ciladas. Evite um assunto sensível com o par.



CAPRICÓRNIO

Sua intuição estará em destaque agora. Em família, a nostalgia pode surgir. Reforce a confiança com o par. Controle a possessividade na paquera.



AQUÁRIO



Corra atrás dos seus interesses. No trabalho, pode cair nas graças do chefe. Seu jeito animado marca pontos na paquera. Evite as cobranças a dois.



PEIXES



Vai se destacar no emprego. Pode conseguir uma grana extra. Bom momento para planejar o futuro com o par. Há chance de se envolver com alguém de fora.