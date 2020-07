Saiba o que significa perder o sono às 3 da manhã

Rio - Como anda a qualidade do seu sono? Está conseguindo dormir uma noite completa? Ou está acordando durante? As interrupções do sono costumam ser comuns quando há alguma preocupação permeando a cabeça ou uma situação de estresse. Mas, às vezes, não tem nada que faça isso acontecer. E quando isso ocorre precisamente às três horas da manhã? Existem algumas explicações sobre o significado do despertar involuntário nesse horário.

O fenômeno é justificado pela Igreja Católica como o horário do diabo, por ser oposta às 15h, momento exato que Jesus Cristo morreu na cruz. Despertar nesse horário seria uma evidência de que forças negativas estão tentando perturbar o sono. A melhor forma de voltar a dormir é fazendo uma oração de proteção com pensamentos positivos e muita fé.



Espiritismo



Para o espiritismo, acordar às três da manhã não é um sinal negativo. No entanto, é a evidência que espíritos estão tentando se comunicar. Faça uma oração agradecendo pelo seu dia, pela sua vida e peça proteção antes de dormir.



Medicina Tradicional Chinesa



A energia liberada por um órgão é interferida quando há alguma problema físico ou emocional. Acordar às 3h pode mostrar que há algo de errado com a saúde da pessoa. De acordo com a sabedoria, a pessoa está se sentindo triste. O ideal é procurar auxílio profissional.