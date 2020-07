O que significa ver horas iguais?

Rio - Quem nunca olhou para o relógio e se surpreendeu ao ver os números iguais. Muitos acreditam que é mera coincidência, outros acham que é um sinal do universo. Ainda tem os que acham que é uma chance de fazer um pedido ou que alguém está pensando em você no exato momento. A realidade é que por trás de cada número igual existe uma mensagem, segundo a cultura popular. Descubra!



- Alguém está perdidamente apaixonado por você.- Será surpreendido em breve!- Você faz alguém muito feliz!- Alguém que você não imagina está pensando em você.- Receberá um convite interessante em breve.- O seu amor fará o impossível por vocês dois!- Você está cheio de pretendentes!- O seu 'crush' anda pensando muito em você.- Você vai ganhar o presente que está esperando!- Alguém vai se declarar para você!- Receberá uma mensagem determinante até o fim do dia.- Uma novidade positiva está por vir!- Você está prestes a conhecer novas pessoas!- Mande mensagem para quem você está pensando! Deixe o orgulho de lado!- Alguém da sua família está morrendo de saudade de você!- Uma pessoa próxima quer te beijar.- Alguém que você não imagina te ama profundamente.- Alguém está com saudade de você.- Em breve você conquistará o que deseja.- A união e amizade é o alicerce para o amor.- A pessoa que você ama pode te corresponder em breve.- Alguém sonhou com você na noite passada.- Não é necessário desconfiar tanto das pessoas. Cuidado para não estar cometendo injustiça!- Faça um pedido! Ele tem tudo para ser realizado.