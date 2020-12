A aromaterapia é usada há centenas de anos como fonte de cuidado integrativo físico e emocional Reprodução de Internet

Por O Dia

Rio - A expectativa para 2021 é grande, rodeada de promessas e novas metas. A aromaterapia pode ser uma aliada para atingir os novos objetivos por meio do equilíbrio mental.

A Terapeuta Floral, Márcia Rissato explica que o tratamento é feito a partir de plantas que são maceradas e delas são tiradas as moléculas olfativas. "Essas moléculas trazem a química natural das plantas que geram bem-estar, abaixam o hormônio do estresse imediatamente e fazem com que a pessoa fique mais relaxada e alegre".



Segundo a especialista, além de ajudar a conquistar novos objetivos por meio do equilíbrio emocional, a aromaterapia, assim como os florais, também pode evitar muitas das doenças físicas no próximo ano se a saúde mental estiver em dia. "Quando os pensamentos estão ruins e a dor da mente perde o controle, o resultado somatiza no corpo físico. Por exemplo, um medo pode descarregar adrenalina em excesso nos rins ou uma preocupação pode prejudicar o pâncreas", explica.



Para garantir o sucesso de 2021, Márcia Rissato selecionou cinco opções entre óleos essenciais e florais que devem entrar na rotina:



NADA DE MEDOS



Os Florais de Bach Mimulus são indicados para os medos que são possíveis de detectar na mente. ”Estou com medo de ficar doente”,” estou com medo de perder o emprego”, por exemplo. O floral de Bach Mimulus vai limpar esse medo.



VOCÊ É CAPAZ



Lemongrass é um óleo essencial poderoso para limpar os bloqueios mentais e acalmar a mente.



HORA DE PERDOAR



O floral de bach star off betlen é o floral para os traumas. Ele equilibra as emoções e fecha as feridas da alma. O sândalo também é muito importante para trazer entendimento, assim como a flor de laranjeira ajuda na doação ao outro. O aroma perfeito em tempos de reconciliação.

MUITA PAZ



O recue é um floral de bach original que ajuda a diminuir o hormônio do estresse. Traz tranquilidade e ânimo para os momentos de caos.



MAIS AMOR



Para os casais, o Jasmim tem uma química natural que é afrodisíaco, muito utilizado para dar aquele ‘up’ no relacionamento. O Wild rose traz vibração para os que vivem no piloto automático e o vervain é perfeito para os casais que querem um ano recheado de entusiasmo.