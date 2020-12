No tempo de Vênus Reprodução de Internet

Rio - A lua minguante em Virgem traz à tona reflexões sobre os relacionamentos de uma maneira objetiva, analisando se realmente vale a pena manter os velhos hábitos ou se é melhor começar um novo caminho, deixando para trás o que faz mal.



Segundo a cigana e sensitiva Sara Zaad, a lunação começou no signo de Escorpião, que representa a transformação, cura e regeneração, e a lua em Virgem, por ser do elemento terra, é objetiva e pede ‘pés no chão’. “Neste momento para levarmos em consideração onde queremos chegar daqui a alguns anos e se a pessoa que está ao nosso lado é quem queremos que esteja conosco na caminhada.”



Já Vênus está em Escorpião. Sara explica que o planeta está fazendo uma ligação muito tensa com Marte em Áries, chamando a atenção para os relacionamentos abusivos que são mantidos por medo ou por achar que não há condição de seguir a vida de outra forma. “É importante que tenhamos em conta o nosso valor pessoal, a nossa autoestima e a nossa confiança e não permitamos sermos subjugados e maltratados por quem que seja, inclusive, por nossos parceiros amorosos.”





ÁRIES



Ariano, não é não e você deve aprender a respeitar as vontades e desejos de seu parceiro e não achar que ele é obrigado a fazer tudo o que você mandar. E caso a pessoa diga que não quer mais você e resolva seguir em frente para terminar a relação, deixe que isso aconteça, independentemente do tempo que vocês tiveram juntos. Por mais que o orgulho ferido seja grande e terminar uma relação nunca seja fácil, tem certas coisas que é melhor não fazer resistência para não acontecer. Você deve ter este mesmo pensamento caso sinta que a pessoa que está ao seu lado não corresponde mais aos seus valores e sua maneira de viver a vida. Seja franco e direto: termine e siga de cabeça erguida. A melhor maneira de resolver tudo é mantendo a tranquilidade de saber que você fez o seu melhor dentro da relação. Para aqueles arianos que estão solteiros, mas em busca de alguém, evite achar que a pessoa é obrigada a ceder aos seus encantos. Caso o 'crush' já tenha dito não, parte para outra e não insista. Esta não é uma lua para ação, mas para reflexão.



TOURO



Taurino, você precisa aprender a ser mais flexível e prestar atenção naquilo que o seu parceiro sinaliza para você. Você fica guardando mágoa, amuado, irritadiço e acha que tudo tem de ser feito somente da sua maneira e não cede um milímetro. Isso vai cansando, esgotando a relação e, mesmo que haja muito amor do seu parceiro ou parceira, é desafiador conviver com uma pessoa teimosa como você, que entende que somente a sua maneira de ver o mundo é a correta. É o momento de colocar os pingos nos 'is' dentro do relacionamento, conversar de maneira franca com o seu parceiro, ouvir o que ela ou ela tem a lhe dizer e ceder um pouco. Para aqueles taurinos que estão solteiros, é importante que desde a fase da paquera você veja quais são os valores da pessoa em quem você está interessado, se realmente correspondem com os seus, se vocês caminham na mesma direção, para que depois você não se decepcionar e julgar a pessoa, quando na verdade foi você quem criou expectativas e esperou demais.



GÊMEOS



Geminiano, será que vale brigar por causa de amizades que seu parceiro? Nossos pares amorosos não são propriedade nossa, e têm o direito de ter relações, gostos, valores e se divertir longe da gente. Essa é uma semana um pouco tensa em que você pode estar vendo coisas onde não existem e acaba duvidando de seu amor, achando que ele pode estar te traindo. Cuidado com atitudes e julgamentos precipitados e impensados. Não ouça aquelas pessoas que adoram ver o circo pegar fogo. Escute o seu coração e o seu par, porque é ele que está contigo todo o tempo. Não fique dando ouvido a fofocas e intrigas nem deixe que ninguém se intrometa na sua relação. Para aqueles que estão sem um parceiro, mas com um 'crush' em vista, que tal você guardar silêncio sobre esta pessoa? Muitas vezes podemos desabafar com a pessoa errada, achando que ela é nossa amiga, e ela “rouba” a nossa paquera. Fique esperto, geminiano!



CÂNCER



Canceriano, nestes dias de lua minguante há uma grande dificuldade de comunicação entre você e seu par. É necessário que você fique atento com as coisas que diz para não magoar, mesmo que de forma não intencional. Muitas vezes criamos expectativas irreais sobre quem está ao nosso lado, e quando estas “expectativas” não são cumpridas pelo outro, tomamos o direito de achar que esta pessoa não está sendo leal ou fiel. Um relacionamento é feito de pessoas, canceriano, que se acolhem, se aceitam, se integram, pensam na mesma direção, mesmo que não da mesma maneira, e que estão dispostos a seguirem juntos porque se amam. Cada um tem algo a dar pro outro, que não é necessariamente bom ou mal, mas aquilo que a pessoa pode oferecer. Reflita esta semana, sem nenhum tipo de dramatização, se você realmente não acabou esperando demais de uma pessoa que não pode dar o que você espera dela. Para aqueles cancerianos que ainda estão na fase de 'ficar', ou apenas conhecendo o 'crush', pense muito bem se você não está cobrando demais a pessoa, sendo que você ainda não tem nenhum tipo de compromisso com ela. Pense sobre isso e se caso este for o seu comportamento, procure refletir sobre ele. Caso contrário, sua paquera não se tornará algo mais estável, pois a pessoa irá acabar correndo de você.



LEÃO



Leonino, você já parou para pensar que seu parceiro pode estar com problemas pessoais, perdendo um pouco da fé e confiança nele mesmo? Você é uma pessoa naturalmente otimista, confiante de si, mas se ressente muito quando não está recebendo atenção das pessoas. O fato de seu parceiro neste momento não estar te dando muita atenção não necessariamente tem a ver com você, mas com questões internas dele. É necessário que tenhamos a empatia de saber que cada pessoa é afetada por esta situação de uma maneira, e que nem sempre seremos nós a receber suporte de quem amamos, mas sim esse dar suporte. Para aqueles que estão solteiros, mas em fase de conhecer o 'crush', mostre o quanto você é caloroso, carinhoso, atencioso, amável, e sabe como ninguém criar um clima de romance. Esta é uma forma de 'encantamento' do outro que você sabe fazer muito bem.



VIRGEM



Virginiano, será que tudo tem de ser levado dentro da relação tão a ferro e fogo por você? Caso continue agindo desta maneira, vai acabar terminando sozinho ou sozinha já que é humanamente impossível passar pelo seu 'selo de qualidade'. Você tem muitas dificuldades de se entregar de verdade e cria um clima dentro da relação de excessivas críticas que gera muitas brigas e desgastes. Isso vai acabar com qualquer relacionamento, principalmente os amorosos, que não aguentam tanta cobrança, perfeição e crítica. É natural que você esteja sempre procurando melhorar o relacionamento. Você não faz isso de maldade na maioria das vezes, mas já parou para pensar que seu jeito “certinho demais” de ver a vida nem sempre é possível, virginiano? Tudo você reclama, coloca um defeito e chega uma hora que a pessoa que está ao seu lado fica extremamente cansada de sempre tentar te agradar e nunca conseguir. Nestes dias de lua minguante, que nos convidam a fazer uma faxina em nossos sentimentos e nos vícios e más atitudes que não queremos mais em nossas vidas. Que tal pensar seriamente em começar a eliminar este hábito de criticar tudo que o seu par faz? Não que você não tenha de falar nada, ou se tornar subserviente demais ao outro, mas procurar perceber que todos nós somos humanos e falhos e que erramos. Nem sempre no primeiro vacilo temos de ficar jogando na cara da pessoa o que ela fez, mas observar e ver se isso se repete, pois muitas vezes a pessoa errou só uma vez e conserta o que não está legal. Para os virginianos solteiros, perceba dentro de você se realmente está difícil arrumar um namorado ou se são as suas exigências que acabam afastando qualquer pretendente.



LIBRA



Libriano, será que vale a pena ficar calado e sofrer dentro de uma relação para não ficar sozinho? Você preza muito aquilo que a sociedade entende como certo, tem muito medo de escândalos e conflitos, mas quanto repetidamente há brigas e discussões com o parceiro que você fica escondendo que sua relação não está legal. Não adianta tentar se enganar sobre isso. Você precisa pensar seriamente se os valores da pessoa que está ao seu lado condizem com os seus, se vocês entendem como importante as mesmas coisas dentro do relacionamento, porque quando há muitas divergências de opinião nem sempre é viável se manter o casal unido. Saiba se colocar sem medo de desagradar o outro e entenda que não decidir e deixar que as coisas aconteçam a sua revelia só vai fazer com que você se sinta a cada dia mais frustrado e infeliz dentro do relacionamento. Para os librianos solteiros, antes de ficarem com qualquer pessoa só porque ela corresponde aos padrões da sociedade, pense se realmente esta pessoa, além de bela fisicamente, é bela de alma e de energia.



ESCORPIÃO



Escorpiano, esta é uma semana de observar e não de fazer movimentos bruscos e impensados. Observe como seu parceiro se comporta no dia a dia de sua relação. É no cotidiano, na rotina que temos todos os dias com nosso parceiro ou parceira, que vamos solidificando ou não o nosso relacionamento amoroso. Você tem uma personalidade bastante forte e intensa, escorpiano, e consegue perceber como ninguém a alma do outro. Talvez você já tenha tido a percepção que é necessário urgente uma transmutação de energia e sentimentos dentro desta relação, caso contrário ela não seguirá. Você é extremamente leal e fiel ao seu parceiro, é daquelas pessoas que realmente se entregam de corpo e alma para o relacionamento amoroso, mas quando percebe que o mesmo não é feito pelo par, começa a ficar desconfiado e se perguntar se realmente vale a pena continuar com aquela pessoa ou simplesmente terminar. Para aqueles escorpianos solteiros, esse não é o momento de assumir nada sério, mas de realmente observar muito bem seu 'crush', caso já tenha alguém em vista, e ver se realmente as atitudes dele condizem com aquilo que você entende como importante dentro de um relacionamento.



SAGITÁRIO



É importante que você se coloque no lugar do seu parceiro, o entenda neste momento desafiador de pandemia, e seja um pouco mais flexível e menos direto em suas observações sobre o casal. Isto não quer dizer que você deva mentir, sagitariano, pois isso não faz parte de sua índole, mas nem sempre a verdade precisa ser colocada de uma maneira brutal e grosseira. Procure levar a relação com um pouco mais de bom humor e ajude o seu parceiro a passar por qualquer contratempo neste momento, com a fé e esperança em dias melhores que só você sabe ter. Você é uma pessoa que naturalmente é muito otimista. Sagitariano, que sabe que as coisas vão melhorar, que tem fé na vida, e esta sua maneira de levar as coisas pode ser fundamental para ultrapassar qualquer crise que seu relacionamento possa estar passando neste momento. Cuidado com aglomerações e encontre uma outra forma de conhecer melhor pessoa que você está interessado, que não seja em um lugar cheio de gente.



CAPRICÓRNIO



Capricorniano, a secura e o pessimismo com que você pode estar levando a vida está afetando diretamente o seu relacionamento amoroso. Sim, você é uma pessoa que tem normalmente uma forma mais objetiva e realista de ver a vida, mas que por vezes acaba se tornando bastante pessimista. Será que você não está 'errando um pouco a mão' e tornando o seu relacionamento amoroso uma coisa extremamente difícil, por conta do seu jeito mais sério e sisudo, e até mal-humorado? Está sendo bastante desafiador conviver com você, capricorniano, e seu parceiro pode estar triste com a sua falta de contato, a maneira às vezes amarga de levar uma determinada situação, e de tanto sentimento reprimido de sua parte. Uma hora a pessoa não aguenta e vai embora e você fica culpando somente ao outro, mas não percebe que você pode estar negligenciando a relação. A vida não é só trabalho e obrigações, capricorniano. Um pouco de diversão não faz mal a ninguém e se você não quiser que o seu relacionamento acabe, tire um tempo pra dar atenção a quem está ao seu lado todos os dias. Para os capricornianos solteiros, cuidado para não ficarem só trabalhando. Reservem um tempinho para namorar e curtir a vida, pois uma paquera é sempre bem vinda. Permita-se sair e se distrair. Quem sabe você não conhece alguém legal que valha a pena um relacionamento? Pense nisso e não se feche para o amor!



AQUÁRIO



Aquariano, você gosta de criar polêmicas e ser 'do contra', mas isso dentro de um relacionamento amoroso se torna extremamente desgastante. Já estamos vivendo um momento tão desafiador, com tanta coisa acontecendo, e você ainda fica causando confusão com o seu parceiro, tentando fazer com que ele concorde com sua maneira de ver as coisas de uma forma abusiva e agressiva e desconsiderando o que ele sente ou entende como certo. As pessoas não são iguais, aquariano, e você, mais do que ninguém, sabe disso. Aos solteiros, muito cuidado para não assustar o 'crush' com bate bocas e polêmicas desnecessárias, principalmente nas redes sociais. Colocar a maneira como você pensa o mundo é importante, mas é preciso ouvir o que o outro tem a dizer.



PEIXES



Pisciano, é natural que tenhamos empatia com o parceiro, que nos coloquemos no lugar dele, mas a partir do momento em que você se negligencia e passa a viver em função somente do que o outro sente, a relação fica completamente desigual. Em uma relação amorosa tem de existir reciprocidade. Você não tem a função de salvar o outro. Cada um é responsável pelos seus próprios problemas e você pode estar ao lado, presente e ajudar. Mas em nenhum momento pode viver aquilo que o outro tem que viver. Para os piscianos solteiros, cuidado para que vocês não sejam enganados por pessoas que usam a sua boa fé, dizem exatamente aquilo que você quer ouvir, se apresentando como príncipes encantadas, mas que na verdade estão cheios de más intenções e querem sugar a sua energia e tudo aquilo que você tem de bom a oferecer. Muito cuidado com vampiros emocionais e tóxicos. Se proteja e só dê seu coração a quem verdadeiramente merece. Cuidado com idealizações!