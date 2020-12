Estrelas NASA

Por O Dia

ÁRIES



Alguns planos podem não correr como desejou. Terá paciência no trabalho em equipe. A internet será aliada da paquera. O romance estará criativo.



TOURO



Publicidade

Não se aventure em serviços que não conhece. Tenha jogo de cintura com desafios. A sensualidade marca a conquista. Momentos intensos com o par.



GÊMEOS



As parcerias e o trabalho em equipe talvez tragam dor de cabeça. Já com a família e amigos, o astral será mais descontraído. O romantismo está no ar!



CÂNCER



Publicidade

Terá bom-senso para cuidar das tarefas diárias, mas é bom não abusar da sorte. Cuide melhor da saúde. Os assuntos do coração ficam meio sem graça.



LEÃO



Vai contar com boa lábia para resolver pepinos. Terá sorte em jogos ou sorteios. Altas doses de carinho com o par. Charme irresistível na conquista.



VIRGEM



Publicidade

Assuntos financeiros serão administrados numa boa. Em família, deixe o passado para trás e não permite que um parente dê palpite na sua vida amorosa.



LIBRA



Vai esbanjar pique e pode resolver assuntos pessoais que estavam pendentes. Astral tenso no trabalho. Paquera favorecida e romance fortalecido.



ESCORPIÃO

Publicidade

Bom dia para ficar no seu canto. As finanças estarão em foco – não compre tudo o que vê pela frente! Controle o ciúme a dois e na conquista.



SAGITÁRIO



A interação será o segredo para o sucesso. Mas desentendimentos em casa podem rolar. O romance ganha entrosamento. Amigos ajudam na paquera.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

Vai focar no trabalho e causar boa impressão. Sua intuição ajudará a ver quem é de confiança. Aja com cuidado na conquista. Reforce a sintonia a dois.



AQUÁRIO



Misturar dinheiro e amizade também não é uma boa ideia. Já na paquera, a turma pode ser boa aliada. Você e o seu amor podem se aproximar mais agora.



PEIXES



Publicidade

A Lua promete reviravoltas ao longo do dia. Há sinal de problemas no trabalho. Os astros ajudam na paquera. A dois, bom-dia para fazer as pazes.