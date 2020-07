O que significa sonhar que está caindo?

Rio - Todo sonho é uma mensagem do inconsciente durante o período de descanso que apresenta simbologias. Sonhar que está caindo revela uma sensação de desamparo, falta de proteção ou algum tipo de desilusão. É indicativo de abandono e necessidade de apoio. Mas tudo depende de uma análise completa. Veja algumas interpretações sobre sonhar que está caindo.

Não feche negócios ou assine documentos nos próximos dias. Preserve-se!



Caindo em uma cova



Você precisa de um tempinho a mais para o lazer. Descanse e tira um tempo para cuidar de você!



Caindo com alguém



Uma pessoa próxima pode estar precisando da sua ajuda. Dedique um tempo do seu dia para dar atenção e aconselhá-la.



Caindo de um lugar alto



Indica que você está perdido e precisando tomar uma iniciativa para mudar o rumo da sua vida. Mas tome cuidado para não se precipitar! Tome decisões de cabeça fria!



Caindo das escadas



Sua posição profissional pode estar correndo perigo. Tome atitudes corretas com muita cautela para não perder o que conquistou.



Caindo do avião



Você não está conseguindo dar conta dos objetivos que traçou. Está tudo bem! Não se cobre tanto! Às vezes, é necessário dar um passo para trás para dar dois para frente. Faça o que estiver ao seu alcance e seja mais gentil com você mesmo.



Caindo de um penhasco

Marque uma consulta médica e faça um check-up! Esse sonho é prenúncio de alguma dificuldade com a saúde. Mas se você estiver ajudando alguém que está caindo, indica que você precisa dar mais atenção aos seus amigos.



Caindo de uma elevador



Você será surpreendido em breve. É preciso estar preparado para não ser pego desprevenido com as novas situações. Tudo na vida vem para transformar. Fique atento às suas atitudes. Não seja impulsivo, controle suas emoções. Tudo vai dar certo.



Caindo em um buraco



Tome cuidado com as pessoas que você considera como amigos. A recíproca pode não ser verdadeira. Observe atentamente a atitude destes que estão à sua volta.



Caindo na água



É um bom presságio caso a água esteja limpa, podendo indicar que você está se livrando de problemas. No entanto, se a água estiver suja o significado é completamente o inverso. Você está passando por um momento confuso e precisa estar com a cabeça no lugar para decidir o que deve dizer.