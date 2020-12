Constelação ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Por O Dia

ÁRIES



Tenha cautela com viagens. A saúde pede cuidados. Na paquera, olho aberto com um alvo que mora longe. Agir por impulso pode causar briga no romance.



TOURO



Publicidade

As mudanças estão em alta e você vai se sair melhor se esconder seus planos. Alguém pode sabotar uma conquista. O desejo marca os momentos a dois.



GÊMEOS



Você estará mais sociável, mas seu lado ambicioso pode causar estragos com a família ou o par. Mesmo sendo domingo, talvez precise pegar no batente.



CÂNCER



Publicidade

Assuntos de rotina podem exigir atenção. A saúde também pede cuidado. Paquera com alguém de longe pode não vingar. Cuidado com atritos a dois.



LEÃO



O desejo de sair da rotina e tentar algo diferente fala mais alto. Pode pintar briga com gente mais nova. A vida amorosa precisa de cuidado extra.



VIRGEM



Publicidade

A família deve ocupar sua atenção, mas a convivência talvez não seja pacífica. Cuidado com ciúme a dois. Um ex-amor talvez atrapalhe a conquista.



LIBRA



Foque nas tarefas e deixe a diversão pra depois. Tenha cautela com gente enxerida. Ótimas energias no romance. Não espere demais da paquera.



ESCORPIÃO



Publicidade

Logo cedo, resolva qualquer pendência em casa, especialmente se envolver dinheiro. Controle a possessividade na relação e as cobranças na conquista.



SAGITÁRIO



Bom dia para fazer o que gosta. Os laços familiares podem sofrer abalos. Ex-amor deve atrapalhar a paquera. Não desconte suas frustrações no par.





CAPRICÓRNIO



Publicidade

Redobre a atenção. Mal-entendidos e gente fofoqueira podem abalar seu humor. Fuja de lance com pessoa comprometida. Evite assuntos delicados a dois.



AQUÁRIO



Não misture negócios e amizades. Evite gastar demais correndo atrás de um sonho distante. O ciúme pode atrapalhar a conquista. Não sufoque seu amor.



PEIXES



Publicidade

Confie no seu potencial e batalhe pelo que deseja. Não exagere nas críticas com as pessoas próximas. Evite apontar os erros do par. Conquista pode falhar.