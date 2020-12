Lírio Reprodução de Internet

Por O Dia

Rio - Às vezes o baixo astral bate na porta. No final do ano parece que a bateria está acabando, o desânimo e o cansaço pede um banho energético para renovar as vibrações. O lírio tem propriedades que purificam as energias e as emoções.

Banho para melhorar o bem-estar



Pegue a essência de lírio e dilua em 1 litro de água. Tome o banho higiênico normalmente e depois jogue a solução do pescoço para baixo, mentalizando paz, proteção e ânimo.