Está faltando harmonia no casamento? Confira rituais para restabelecer os laços!

Rio - Uma relação amorosa sem harmonia fica insustentável. Neste período de isolamento social que o convívio está mais intenso, provavelmente, possibilitou o surgimento de alguns conflitos na relação a dois. Para ajudar a restaurar a conexão do casal, confira simpatias simples que garantem a proteção e o astral elevado entre duas pessoas que se amam.



Para ter paz



Reze o salmo 21 e coloque um copo de água com açúcar em um lugar no alto. Reze um Pai Nosso e só elimine a solução quando tudo estiver em paz no ambiente.



Para ter felicidade



Em um lenço branco, enrole duas rosas vermelhas pensando no rosto do seu amor. Mentalize com toda sua fé que nada vai atrapalhar a felicidade do casal. Após o ritual, coloque as rosas em um vaso de plantas e lave o lenço.



Pelo fim das brigas



Escreva em um papel o seu nome e o do seu parceiro (a). Coloque-o em um prato e acrescentando mel. Faça uma oração pedindo o fim das brigas. Depois jogue o ritual no lixo, menos o prato.



Para ter respeito



Plante uma boca-de-leão em um vaso e, em seguinte, mentalize com toda sua fé energias de abundância para o seu relacionamento. Regue a planta e a cultiva, ela vai simbolizar o seu amor.



Para afastar a inveja



Pegue um ramo de arruda e alecrim, mentalizando que os caminhos do seu relacionamento estejam sempre abertos e livres de qualquer energia negativa. Embrulhe em um pedaço de jornal e queima-o. Jogue as cinzas no lixo e faça uma oração com muita fé.