Rio - São Roque é considerado o protetor contra as doenças e as pragas. Segundo a crença, o santo curava os doentes com o sinal da cruz. Ele carregava um sinal de nascença atípico, uma cruz vermelha no peito, que se tornou símbolo de devoção.



Nascido em Montpellier, na França, em uma família nobre, Roque se mudou para Roma, onde costumava passar o tempo em oração na tumba dos apóstolos. Lá contraiu a praga e, para não ocupar leito do hospital, foi para floresta esperar a morte. Perto da cabana em que vivia, viu uma fonte de água e, ao se lavar, sentiu um grande alívio nas feridas. Ele ficou curado da doença e conseguiu ajudar os enfermos fazendo apenas o sinal da cruz.



Ao voltar para a cidade natal, que estava em guerra, Roque foi preso e acusado de ser espião disfarçado. Ficou na prisão por cinco anos e no dia 16 de agosto de 1327 foi encontrado morto na cela. O primeiro milagre registrado veio horas depois da morte, quando carcereiro depois de tocar no corpo do santo deixou de ser manco.



Oração de São Roque



São Roque, que vos dedicastes com todo o amor aos doentes contagiados pela peste, embora também a tenhais contraído, dai-nos paciência no sofrimento e na dor.



São Roque, protegei não só a mim, mas também aos meus irmãos e irmãs, livrando-nos das doenças infecciosas. Por isso, hoje, rezo especialmente por uma pessoa muito querida (dizer o nome da pessoa), para que fique livre do seu mal.