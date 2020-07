Numerologia da casa: descubra o que revela o número do seu lar

Rio - A vibração dos números que estão presentes nas fachadas das casas podem indicar o tipo de energia que prevalece no ambiente. Já pensou no simbolismo que existe por trás do lugar onde você mora?



Considerando apenas o número que está sinalizado na porta da residência é possível descobrir a energia de uma forma muito simples: somando-os. Por exemplo, 902 (9+0+2 = 11 = 1+1 = 2) tem como resultado o número 2.

Veja o significado por trás dos números:



Número 1



A energia da casa é de inovação. Os moradores são líderes, ousados e aprendem com os próprias passos, com boas vibrações, independência e mente criativa.

Número 2



Ótimo para parceria e relacionamentos afetivos. Os moradores tendem a ter sensibilidade forte e muita intuição.



Número 3



As energias presentes nessa casa são de comunicação, expressividade e expansão. Um ótimo ambiente para se divertir.



Número 4



As principais energias são estabilidade, estrutura e proteção. Determinação, planejamento e praticidade para os que residem nesse local.



Número 5



Um lar cheio de alegria, festas e liberdade. Grande circulação de pessoas e pessoas com espírito independentes podem ser encontrados. Muita vitalidade e expansão.



Número 6



Acolhedora, equilibrado e cheia de vibrações positivas para a vida em família. Generosidade, proteção e amor podem ser encontrados nessa casa.



Número 7



Vibra refúgio sagrado. A sensação é que esse lar é um templo. Estimula os estudos, o autoconhecimento e a evolução espiritual.



Número 8



Esse número simboliza prosperidade e dinheiro. Empreendedorismo, poder, trabalho e sucesso são energias que permeiam nesse lugar.



Número 9



Um local com muita sabedoria, generosidade e inspiração. Cheio de pessoas altruístas. Há a sensação de missão cumprida, ou seja, que os esforços dos que residem valeram à pena.