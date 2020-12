Estrelas NASA

Por O Dia

ÁRIES



Bom dia para procurar novas oportunidades na carreira. A implicância pode desgastar o romance. A sedução será sua arma secreta para fisgar o crush!



TOURO



Será fácil concentrar sua atenção no trabalho. A saúde pede atenção. A conquista enfrenta desafios. Você e seu bem poderão aquecer o relacionamento.



GÊMEOS



Ótima fase para se livrar de algumas coisas, inclusive no trabalho. Ouça sua intuição. Fortaleça os laços com os colegas. Aja com calma no romance.



CÂNCER



Boa parte da sua atenção estará em casa. No trabalho, aposte no seu bom-senso. Seu poder de sedução ajuda na conquista! Controle o ciúme a dois.



LEÃO



Será mais fácil cuidar das tarefas de rotina. Fofocas podem atrapalhar o andamento do serviço. Conquista reserva novidades. Abra o coração no romance.



VIRGEM



Vai ser preciso bom-senso na hora de lidar com a sua grana. Vai se expressar melhor no trabalho. O ciúme pode azedar a paquera e o romance.



LIBRA



Pode conseguir um dinheiro extra. Tenha paciência em família. Use seu charme para fisgar o alvo. Evite sufocar o par com tantas cobranças.



ESCORPIÃO



Tenha cautela no trabalho. O Sol alivia suas preocupações com dinheiro. Paquera pode surgir de onde menos espera. Controle seu ciúme no romance.



SAGITÁRIO



Vai poder contar com os amigos para o que der e vier! Só não misture grana e amizade. A turma ajuda na conquista. Sintonia deixa o romance mais leve.



CAPRICÓRNIO



Não é hora de chamar atenção no trabalho. Bom dia para firmar as amizades Vai buscar segurança na paquera. Os laços com o par se fortalecem.



AQUÁRIO



Terá sucesso ao lidar com tarefas que exigem segredo. Os amigos podem ter um papel inesperado na paquera. O relacionamento fica em segundo plano.



PEIXES

Bom dia para se envolver em assuntos novos e sair da sua zona de conforto. Se tem compromisso, reforce a confiança. Astral de sedução anima a paquera.